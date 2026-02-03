Premiato il percorso al Napoli. Il Mattino in prima pagina su Conte: "Il Re delle panchine"

"Il Re delle panchine". Titola così in prima pagina il quotidiano Il Mattino, che si concentra sul Napoli e in particolar modo su Antonio Conte. Il tecnico azzurro infatti ieri è stato premiato con la prestigiosa panchina d'oro, assegnata dall'Aia ai migliori allenatori d'Italia. Conte ha avuto la meglio con un totale di 20 voti, scalzando la concorrenza dei colleghi Gasperini, secondo con 6 preferenze, e Fabregas, terzo con 4 voti.

Si tratta del quinto successo per l'allenatore pugliese, che ha conquistato il premio con la terza formazione diversa. Conte infatti tra il 2012 e il 2014 riuscì a prevalere, grazie ai grandi risultati e agli Scudetti conseguiti con la Juventus. Nel 2021 poi il tecnico calò il poker, sfruttando un nuovo tricolore vinto con l'Inter. E adesso il quinto riconoscimento per Conte, che succede così a Simone Inzaghi nell'albo d'oro.

Un risultato che arriva come conseguenza del percorso svolto con gli azzurri, dove Conte ha conquistato un nuovo Scudetto e la Supercoppa Italiana. Il tecnico si è detto orgoglioso del riconoscimento ottenuto, rivelando come a Napoli sia più difficile vincere rispetto ad altre piazze. Dopo i festeggiamenti, Conte penserà al nuovo impegno dei partenopei, che sabato faranno visita al Genoa al Ferraris.