"Santos chiude il mercato. Conte Panchina d'Oro". Cronache di Napoli e l'attualità azzurra

Antonio Conte ha trionfato alla 34ª edizione della Panchina d’Oro 2024/25 e ha fatto suo il trofeo per la quinta volta in carriera, dopo la cavalcata con il Napoli della scorsa stagione conquistato con lo storico quarto scudetto della storia degli azzurri.

“È sempre un piacere immenso ricevere questo premio, perché è frutto del voto dei colleghi, di chi sa cosa significa essere e fare l’allenatore ogni giorno - ha sottolineato il tecnico salentino dal palco dell’auditorium di Coverciano -. Un premio da condividere con i calciatori che sono stati protagonisti della bellissima impresa della scorsa stagione, con lo staff, con tutte le persone che lavorano per il Napoli e con il mio club”.

Spazio poi anche al mercato perché ieri il Napoli ha ufficializzato l’ultimo colpo in entrata. Si tratta dell’esterno d’attacco brasiliano Alisson Santos, arrivato dallo Sporting Club di Lisbona con un prestito oneroso a 3 milioni di euro, con diritto di riscatto in favore del club azzurro a 20 milioni.