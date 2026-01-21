Napoli, Conte: "Faremo la conta. Mercato? Non so se il club vorrà intervenire o meno"

C'è tanta delusione al termine del match di Copenaghen per Antonio Conte, che non ha per niente nascosto il suo stato d'animo in conferenza stampa dopo l'1-1 del suo Napoli, incapace di vincere una partita in cui è stato in superiorità numerica dal 35': "Queste sono partite in cui non c'è niente da dire. Se ognuno di noi ha un'anima e una coscienza, sa cosa è stato fatto di positivo e cosa è mancato. Non c'è bisogno di qualcuno che rimarchi determinate situazioni. Siamo tutti grandi e con esperienza e sappiamo quello che oggi è mancato. Dispiace perché sapevamo tutti quanti l'importanza della partita, per non ridursi all'ultima con un top club come il Chelsea, ed arrivarci dopo un impegno importante in campionato dopo tre giorni. Ci siamo complicati la vita, dipendevamo da noi stessi. Su questo dobbiamo crescere. Oggi la situazione era in mano nostra e questo ci deve far riflettere. Non c'è bisogno in questo caso che l'allenatore faccia la riflessione, oggi è talmente parlante che non parlerò. Non c'è bisogno di dire niente".

Quanto pesa preparare con quest'emergenza una partita così come delicata contro la Juventus?

"Bisogna andare avanti al di là di questo, preparare un'altra partita sapendo che dopo tre giorni ne giochiamo un'altra, dopo tre giorni ne giochiamo un'altra, dopo tre giorni ne giochiamo un'altra ancora. È fantastico che in 27 giorni giochiamo 9 partite. Sicuramente con tutte le problematiche che ci sono non è facile e non sarà facile, è inutile che ci nascondiamo. Non lo so che cosa accadrà nei prossimi giorni anche a livello di mercato. Se il club vorrà intervenire o non vorrà intervenire, questo non lo so. Noi ci armiamo e partiamo con chi c'è come abbiamo fatto oggi, faremo la conta sapendo che come ho sempre detto questa è un'annata molto complessa. Dispiace che alcune mie parole alla fine si stanno ritrovando dopo sei mesi".

