Napoli, Conte: "Inopportuno parlare di mercato. Sappiamo di cosa abbiamo bisogno"

Siamo in pieno mese di gennaio e di conseguenza, con un Napoli in grande emergenza a livello numerico, ad Antonio Conte è stato chiesto anche se si aspettasse qualcosa dal mercato, ma lui, nella conferenza stampa prima del match contro il Copenaghen, ha dribblato la domanda: "Siamo alla vigilia di una partita importante, non mi sembra tanto opportuno parlare di cose al di fuori di questo contesto. Con il club c'è piena sintonia, abbiamo le stesse vedute. Sappiamo di cosa abbiamo bisogno e sono cose oggettive, per affrontare questa seconda parte di stagione. Per il resto, concentriamoci sulla partita e convogliamo lì le energie".

Cosa ha provato in queste due gare lontano dalla panchina?

"Non essere in panchina mi dà molto fastidio, perché viene a mancare quel filo conduttore tra me e i ragazzi durante la partita. Una cosa è dare indicazioni stando fuori dal campo, un'altra cosa è darle in maniera diretta e far sentire ai calciatori la presenza sia nei momenti positivi e soprattutto in quelli negativi, che io ci sono e sono lì al loro fianco. Però i ragazzi sono stati bravi e anche lo staff a sopperire a questa assenza".

