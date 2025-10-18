Napoli, Conte: "McTominay ha messo i punti, Hojlund stanco dalla nazionale. Non rischio"

Rasmus Hojlund e Scott McTominay hanno viaggiato insieme al resto della squadra verso Torino, dove stasera il Napoli è andato k.o. nella settima giornata di campionato, in una partita che li ha visti però dare forfait. L'esclusione dei due ex Manchester United aveva sorpresa, ma nel post-partita Antonio Conte ha spiegato la situazione in conferenza stampa: "Se stavano qua, è perché c'era l'intenzione di impiegarli. Il problema è che McTominay ha messo sei punti sopra la caviglia in un contrasto giovedì, ha provato ad allenarsi ma ha preferito stare in disparte. Hojlund è arrivato stanco dalla nazionale, lui non stava giocando e ha fatto tutte le gare con noi e anche in Nazionale le ha fatte tutte da quando è al Napoli. Ha avuto un piccolo fastidio al quadricipite. Giochiamo ogni tre giorni, anche un affaticamento diventa un problema. Non ha senso rischiare, abbiamo anche le alternative: meglio un cavallo sano che uno zoppo. Ora vediamo. Io non forzo nessuno, deve essere chiaro. Abbiamo una rosa, abbiamo fatto mercato"

Un commento sulla partita

"Siamo stati un po'...Ci siamo messi le scarpe da ballerina: eravamo carini da vedere e non ci prendevano, abbiamo avuto un paio di situazione, ma non c'era quell'energia per fare male. Poi l'infortunio che ha permesso al Toro di segnare...Nella ripresa abbiamo alzato i giri, dobbiamo però migliorare nell'ultimo terzo diventando più efficaci e cattivi. Siamo la squadra con maggior possesso palla in Italia e che stiamo maggiormente nella metà campo avversaria, ma c'è il dato che riguarda il concretizzare e siamo 14esimi. Non puoi tener palla 70 e non fare nemmeno un gol"

E' un problema solo per le assenze?

"Non parlo mai delle assenze, non mi piace e non sarebbe giusto nei confronti di chi gioca. I ragazzi danno tutto. Che dobbiamo dire del gol di oggi? C'è stato un rimpallo fortuito e abbiamo messo in porta Simeone, non era una disattenzione o una diagonale mancata. Stiamo facendo un calcio più aggressivo e propositivo, vogliamo fare la partita. La strada per fare un altro step, dobbiamo entrare per dominare le partite. E le altre squadre giocano di rimessa come il Toro. E' inevitabile lasciare qualche spazio, dobbiamo migliorare quando andiamo forte in pressione e nei duelli"