L’ultima di Nico Paz a San Siro? Promessa Real, ma l’Inter ci prova

Quella di oggi potrebbe essere l’ultima partita di Nico Paz a San Siro, almeno per un po’. Condizionale d’obbligo, anche se la probabilità è alta, per una serie di ragioni. Calendario alla mano, ci sarebbe Milan-Como, in programma l’8 febbraio: si dovrebbe però giocare a Perth, anche se su quel fronte nessuna nuova e più passa il tempo meno pare probabile. E poi perché Como e Inter potrebbero incrociarsi in Coppa Italia. Nulla vieta, peraltro, che l’argentino torni al Meazza - o nel futuro stadio di Milano -, ma con un’altra maglia. Ecco, il punto è questo.

Promesso sposo Real Madrid. Il calcio italiano ha fatto benissimo al talentino, come era accaduto anche con altri prodotti del vivaio delle merengues - Brahim Diaz su tutti - che a Madrid avrebbero faticato a imporsi. La luce di Nico ha illuminato la Serie A, e ora il Real è pronto a riprenderlo: l’argentino è approdato a Como a titolo definitivo, ma con la tagliola della ricompra in favore del club spagnolo. La prossima estate, al Real basteranno 9 milioni di euro per riportarlo a casa (10 nel 2027) e, a differenza del 2025, questa volta Florentino Perez sembra deciso a esercitare il proprio diritto. Si vedrà in che maniera - è molto probabile che il Como possa ottenere qualcosa in più, dato che altrimenti converrebbe provare a vendere il giocatore a gennaio, e a quel punto il Real potrebbe pareggiare l’offerta o accontentarsi del 50% del ricavato -, ma la strada pare decisamente segnata. E Nico anche piuttosto convinto.

Ma l’Inter c’è. Gli sfidanti di oggi sono interessati da ieri, e anche per domani. Pur consapevole delle difficoltà, la società nerazzurra prova da tempo a inserirsi nelle pieghe di un’operazione, forte di alcune circostanze. A Nico, l’Inter potrebbe infatti garantire una centralità che il Real a oggi non può assicurargli in alcuna maniera. Al lavoro non ci sono solo Marotta, Ausilio e Baccin, ma anche Javier Zanetti, forte di un’amicizia di lunga data con Pablo Paz, padre di Nico e compagno del Tractor in nazionale. La famiglia Paz, per fare un esempio, era presente in gruppo all’ultimo evento della Fondazione Pupi a Milano, e le cene in compagnia non si contano. Gli ottimi rapporti, evidentemente, non bastano a chiudere un affare, né tantomeno a battere il club più ambito al mondo. Però l’Inter ci prova.