Napoli-Juventus anche sul mercato: da Tiago Gabriel alla novità dalla Spagna

Si avvicina il big match fra Napoli e Juventus, una rivalità che perdura da sempre e che travalica i confini del campo di gioco, investendo anche il calciomercato.

Come riporta Tuttosport oggi in edicola ci sono diversi profili che nel prossimo futuro potrebbero interessare entrambe le dirigenze. Uno dei nomi più forti resta Tiago Gabriel, che si sta mettendo in mostra fra le fila del Lecce di Eusebio Di Francesco.

Secondo il quotidiano poi sia Manna che Comolli hanno posato gli occhi su Rodri Mendoza dell’Elche. Centrocampista di vent'anni, potrebbe essere considerato dal Napoli che non ha ancora chiaro il futuro di Lobotka. Stando a quanto si legge poi i bianconeri lo avrebbero seguito dal vivo, anche se Manna potrebbe approfittare degli ottimi rapporti con l’entourage, con il quale ha già portato in Campania Rafa Marin e che dunque potrebbero tornare utili al di là di come sia poi andata per il difensore poi tornato a giocare in Liga.

Infine c'è il profilo di Tarik Muharemovic, che negli anni è divenuto una certezza del Sassuolo. Un nome che oltre alla Juventus piacerebbe proprio al Napoli. Alla Juve spetterebbe il 50% sulla futura rivendita, per una valutazione attualmente di circa 15 milioni, forse di più.