Pari interno col Como. Cronache di Napoli: “Stanchezza e infortuni rallentano”

Al Maradona, nell’anticipo del sabato della decima giornata di Serie A, il Napoli frena contro il Como e non va oltre lo 0-0.

Per gli uomini di Conte, decisivo ancora una volta il portiere serbo Vanja Milinkovic-Savic, che dopo quello parato una settimana fa a Camarda, si ripete respingendo un calcio di rigore ad Alvaro Morata. Un risultato che comunque non fa troppo sorridere il Napoli, che domani potrebbe essere superato in classifica qualora la Roma vincesse a San Siro contro il Milan.

Antonio Conte ha commentato così la prestazione dei suoi: “Penso che, alla fine, la lettura sia semplice. Il Como ha da recriminare il rigore sbagliato, poteva pendere la bilancia dal loro lato. Nel secondo tempo c'è stato solo il Napoli in campo, non ricordo parate di Vanja. Per me è stata una bella partita, di stampo europeo. Due squadre che pressavano a tutto campo, le statistiche sono molto simili”.