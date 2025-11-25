Live TMW Napoli, Conte: "Qarabag duro da affrontare, soddisfatto di entrambi i tempi"

Al termine del match di Champions League vinto contro il Qarabag, il tecnico del Napoli Antonio Conte interverrà nella sala conferenze dallo Stadio Diego Armando Maradona per rispondere alle domande della stampa. Su TuttoMercatoWeb.com, come di consueto, la diretta testuale della conferenza stampa.

23.34 - Inizia la conferenza stampa.

Dopo il primo tempo, sono arrivati gol. E' soddisfatto? "Si, ma ero soddisfatto anche del primo tempo. Abbiamo affrontato un avversario difficile, i risultati precedenti parlavano chiaramente. Non fai 2-2 col Chelsea, non vai a vincere in casa del Benfica. Era una partita sicuramente difficile per tanti motivi. Sono molto contento, alla fine del primo tempo ho detto ai ragazzi di continuare con questa convinzione".