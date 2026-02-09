Napoli, Conte recupera Politano per il Como. E che sollievo per McTominay

Almeno un pezzo è recuperato. Antonio Conte ritrova Matteo Politano in vista della sfida di Coppa Italia, prevista domani contro il Como. Contro i lariani l'esterno d'attacco italiano potrebbe andare in panchina. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport niente da fare invece per Scott McTominay: come era nell'aria lo scozzese è costretto a fermarsi per la sfida.

Conte aveva parlato di un problema che si porta dietro da inizio anno, con la riacutizzazione dell'infiammazione della zona del tendine che va dal gluteo destro all'isiocrurale. Uno stop che serve ad evitare anche guai peggiori, insomma. Al suo posto pronto Elmas. Per il resto Gilmour è sulla via del recupero, ma non è ancora pronto, Anguissa invece è alle prese con il problema alla schiena (come ha spiegato Conte, una cosa non di facile risoluzione).

Al termine della scorsa partita, Conte ha parlato così dei continui stop per infortunio nella sua squadra: "E' una stagione assurda, se siamo intelligenti dobbiamo fare delle riflessioni sul mercato che abbiamo fatto e sul fatto che dal vivaio non possiamo attingere. Ci sono infortuni di lungo corso come quello di De Bruyne, Gilmour, Lukaku, Anguissa, Di Lorenzo, ora vediamo McTominay. Complimenti a tutti, anche a i ragazzi come Vergara e Ambrosino, che ha preferito andare a giocare in Serie B. C'è solo da raccogliere i cocci e pensare al Como martedì".