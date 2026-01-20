Napoli, Conte: "Vergara gioca perché sta meglio di altri, io sono molto meritocratico"

Antonio Conte, tecnico del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dalla sfida di Champions League col Copenaghen: "La sensazione è di una squadra concentrata, che sa la partita che dovrà affrontare. Sappiamo benissimo in che situazione di classifica siamo. La squadra è conscia della situazione e dell'emergenza, pronta a superare qualsiasi difficoltà come sta facendo da inizio anno".

Vergara ancora titolare perché?

"Perché lo merita più di altri e gioca lui. Io sono molto meritocratico, può avere 18 anni o 35 ma l'età non importa. Fascetti mi fece esordire a 16 anni in Serie A, significa che sta meglio di altri".

Gli ha dato un consiglio?

"Quello che ho detto ieri, gli ho detto che lo appoggiamo e che è giusto che ci dia una mano perché crediamo in lui".