Napoli d'assalto in Serie A: nessuno segna di più nel primo quarto d'ora

C’è un filo rosso che lega molte delle vittorie recenti del Napoli: l’approccio feroce alle partite. Anche contro il Cagliari gli uomini di Antonio Conte hanno colpito subito, trovando il gol dopo pochi minuti proprio come era successo a Verona e, qualche settimana prima, contro il Torino. Non si tratta di episodi casuali, ma di una caratteristica ormai consolidata della squadra, costruita attraverso lavoro e organizzazione.

I numeri confermano la sensazione. Con dieci reti segnate nei primi quindici minuti di gioco, il Napoli è la squadra più efficace della Serie A nella fase iniziale delle gare. Nessun’altra formazione ha fatto meglio, un dato che racconta molto dell’identità voluta da Conte: pressione alta, ritmo immediato e volontà di indirizzare la partita prima che l’avversario riesca a prendere le misure.

Questo atteggiamento ha permesso agli azzurri di costruire una serie di risultati utili che li ha riportati stabilmente nelle zone alte della classifica. Il secondo posto alla vigilia della sosta, unito alla ritrovata solidità difensiva, rende il Napoli una delle squadre più in forma del momento. Il messaggio al campionato è chiaro: la squadra di Conte non aspetta che la partita entri nel vivo, prova a dominarla fin dal primo pallone. Ed è anche così che gli azzurri continuano a restare in scia di Inter e Milan, mantenendo alta la pressione nella corsa alle prime posizioni.