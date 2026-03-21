Il rossonero non va di moda in questo 2026: Milan in campo in versione silver

Il rossonero non va più di moda al Milan. Questo 2026 è caratterizzato da diversi outfit e solo in un terzo delle occasioni il Diavolo si è vestito dei colori che fanno parte della sua storia dal 1899. Questa sera contro il Torino la squadra di Massimiliano Allegri gioca con la quinta maglia differente. Tonalità sleek silver con dettagli neri.

Contro il Parma la squadra era scesa in campo con un completo rosso, che non ha portato troppa fortuna, coincidendo con il ritorno alla sconfitta dopo 24 partite. Nel corso della stagione, si è vista in più occasioni la maglia gialla mentre in gran parte delle trasferte la squadra è scesa in campo in bianco.

Guardiamo nel dettaglio le divise indossate in questo 2026:

1. Cagiari - Milan BIANCO

2. Milan - Genoa ROSSONERO

3. Fiorentina - Milan BIANCO

4. Milan - Lecce ROSSONERO

5. Roma - Milan BIANCO

6. Bologna - Milan BIANCO

7. Milan - Como GIALLO

8. Pisa - Milan BIANCO

9. Milan - Parma ROSSO

10. Cremonese - Milan BIANCO

11. Milan - Inter ROSSONERO

12. Lazio - Milan ROSSONERO

13. Milan - Torino GRIGIO