Roma, differenziato per quattro giocatori alla vigilia del Lecce: Dybala, Koné, Soulé e Dovbyk
Allenamento concluso per la Roma di mister Gian Piero Gasperini. Come raccolto da TMW, oggi hanno lavorato a parte ben quattro giocatori: Matías Soulé, Artem Dovbyk, Paulo Dybala e Manu Koné. L’elenco dei convocati per la sfida domenicale col Lecce, valida per il 30° turno di Serie A, sarà diramato domani mattina.
Come arriva la Roma alla gara col Lecce
Per la sfida al Lecce, Gian Piero Gasperini riproporrà il suo solito 3-4-2-1 con Svilar tra i pali. La difesa sarà composta nuovamente dal solito trio formato Mancini, Ndicka ed Hermoso. Sulla fascia destra correrà Celik, mentre sul versante opposto sarà Rensch a prendere il posto dello squalificato Wesley. A centrocampo, Koné rimarrà ai box per circa un mese: fiducia alla coppia Cristante-Pisilli. Alle spalle di Malen, agiranno Pellegrini ed El Shaarawy. (da Roma, Marco Campanella)