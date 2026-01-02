Napoli, dal trionfo al tour de force: gennaio decisivo tra campionato ed Europa

Il calendario non concede tregua e il cambio d’anno porta subito il Napoli dentro un vortice di partite che diranno molto sul prosieguo della stagione. Archiviato un 2025 da ricordare, chiuso con lo Scudetto e la Supercoppa in bacheca, gli azzurri si affacciano al nuovo anno con la consapevolezza di aver già ribaltato ogni pronostico possibile. Dodici mesi prima c’era stato un decimo posto che sembrava aver spento l’entusiasmo; poi l’arrivo di Antonio Conte ha cambiato tutto, riportando il club a competere ai massimi livelli.

Il passato, però, non fa classifica. Il presente si chiama gennaio ed è un autentico tour de force: otto partite in appena ventiquattro giorni, con impegni ravvicinati e di peso specifico enorme. Il Napoli ripartirà dalla trasferta contro la Lazio e chiuderà il mese al Maradona contro il Chelsea, passando per snodi cruciali come le sfide esterne con Inter e Juventus. Due avversarie già battute in casa nel 2025, anno in cui l’impianto di Fuorigrotta è rimasto inviolato.

Non meno importante il capitolo europeo: la trasferta di Copenhagen sarà decisiva per restare nelle prime 24 della Champions League ed evitare un’uscita prematura dalla competizione. In mezzo ci sarà anche il recupero con il Parma e i match interni con Verona e Sassuolo, tutt’altro che scontati.

Conte continua a fare i conti con un’infermeria affollata, ma ha già dimostrato di saper trasformare l’emergenza in forza. Anguissa e Gilmour potrebbero tornare presto, mentre per Lukaku e De Bruyne servirà ancora pazienza. Sullo sfondo il mercato, annunciato a saldo zero ma potenzialmente capace di offrire qualche sorpresa. Per il Napoli, gennaio è già un esame di maturità.