Napoli, dall'Inter un assist per credere alla clamorosa rimonta Scudetto: con Conte si può sperare

Il campionato torna improvvisamente in equilibrio dopo settimane in cui la vetta sembrava saldamente nelle mani dell’Inter. Il recente passo falso dei nerazzurri ha riaperto scenari che parevano chiusi, riportando Napoli e Milan a distanza ravvicinata e riaccendendo la corsa al titolo nelle ultime giornate della stagione.

La squadra capolista ha pagato caro un momento di flessione arrivato in una fase delicata, contro una Fiorentina in crescita e capace di strappare un risultato importante. A incidere sull’andamento della gara non sono stati soltanto i meriti degli avversari, ma anche il calo di rendimento di alcuni uomini chiave e un episodio sfavorevole che ha cambiato l’inerzia della partita.

In questo contesto, la squadra che sembra poter mettere maggiore pressione è il Napoli. La formazione di Conte, pur avendo avuto un cammino leggermente meno costante rispetto alla scorsa stagione, arriva al finale con un vantaggio non trascurabile: la possibilità di contare nuovamente su tutti i titolari, dopo mesi segnati da infortuni e rotazioni forzate.

Il Milan resta pienamente in corsa, ma la sensazione è che siano soprattutto gli azzurri a poter insidiare più da vicino la capolista. Il margine si è ridotto e con esso anche le certezze: a poche giornate dalla fine, la lotta scudetto è di nuovo completamente aperta.