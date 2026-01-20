Napoli, Di Lorenzo: "Approccio sbagliato nella ripresa, abbiamo buttato via due punti"

Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, si è presentato ai microfoni di Sky Sport al termine della gara di Champions League pareggiata 1-1 col Copenaghen: "Avevamo fatto la cosa più difficile, cioè trovare il vantaggio. Nel secondo tempo siamo rientrati in campo come se il risultato fosse 5-0 e in Champions League non te lo puoi permettere. Abbiamo sbagliato l'approccio alla ripresa. L'abbiamo pagato, è un peccato non riuscire a vincere questa partita. Dispiace perché sono punti che buttiamo per la classifica, cercheremo di analizzare gli errori commessi".

Ora come si preparano due match così difficili?

"Uno alla volta, penseremo prima a domenica: affronteremo una squadra forte come la Juventus e sappiamo qual è la rivalità con loro. Poi ci sarà quella di Champions League. Sono due partite che possono spostare una stagione, dovremo affrontarle al massimo sia fisicamente che mentalmente. In questo momento non siamo moltissimi, ma questo non deve essere un alibi".