Live TMW Napoli, Di Lorenzo: "Stiamo trovando difficoltà, la sosta ci aiuterà a ricaricarci"

Allo stadio Renato Dall'Ara, al termine della debacle del Napoli contro il Bologna nell'undicesima giornata della Serie A 2025/26 (2-0 il risultato finale firmato dalle reti di Dallinga e Lucumì), è intervenuto Giovanni Di Lorenzo. Il capitano azzurro ha parlato così ai microfoni della sala stampa. Queste le sue dichiarazioni. Diretta testuale a cura di TMW.

Come giudica questo momento critico del Napoli?

"Stiamo trovando delle difficoltà. Oggi ci è mancata un po' di energia in mezzo al campo. La sosta arriva nel momento giusto, ci servirà per ricaricare le pile e ritrovare brillantezza".

Cosa sarà importante ritrovare dopo la sosta?

"Sicuramente lo spirito che ci ha contraddistinto l'anno scorso. Ultimamente ci sta mancando e dovremo lavorare su questo aspetto per giocarci le partite in maniera unita tutti insieme".

Vi sta mancando qualcosa anche a livello mentale?

"Analizzeremo la partita con il mister. Arriviamo con facilità negli ultimi 16 metri ma non riusciamo ad essere incisivi e pericolosi, ma non penso sia qualcosa di mentale. Non è una cosa che si cambia dall'oggi al domani ma lavoreremo per riuscirci. Siamo arrivati diverse volte nella loro trequarti ma senza essere pericolosi. Queste sono partite da cui prendere spunto per migliorarci".

Cosa vi siete detti nello spogliatoio?

"Che dobbiamo fare di più tutti quanti perché quello che stiamo facendo non è sufficiente. L'umore non era dei migliori perché perdere non piace a nessuno. Abbiamo perso contro una squadra organizzata ed in salute, ma di sicuro noi dobbiamo fare di più".

