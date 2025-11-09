Bologna, Holm nella storia della Serie A a tre punti: 5 gare di fila con un contributo al gol

Al Dall’Ara è festa grande per il Bologna, che ritrova Vincenzo Italiano in panchina anche in campionato e lo celebra con un convincente 2-0 ai danni dei campioni d’Italia del Napoli. A decidere il match le reti di Dallinga — primo gol stagionale in Serie A — e di Lucumì, alla sua prima marcatura assoluta nel massimo campionato. Una serata nera per Antonio Conte, che incassa un ko preoccupante e vede la sua squadra rischiare di perdere la vetta della classifica già questa sera.

Se il Napoli affonda, in casa Bologna spicca una prestazione monumentale di Emil Holm. Lo svedese è protagonista di una bella statistica, riportata dagli esperti di Opta: da quando la Serie A è tornata a 20 squadre (2004/05), è il primo difensore a partecipare attivamente ad almeno un gol in cinque gare consecutive (un gol e quattro assist). La sua gara è da applausi: "Imprendibile. Attento in difesa e letale quando scende sulla fascia. L'assist per il 2-0 è una giocata di livello altissimo", recita la valutazione di TMW.