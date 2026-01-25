La sfida dei Mc: Weston e Scott sono i trascinatori di Juventus e Napoli (soprattutto a gennaio)

Non destano preoccupazioni in casa Juventus le condizioni di Weston McKennie. Il centrocampista statunitense nelle scorse ore si è allenato in modo personalizzato, ma la sua presenza in campo contro il Napoli non è in discussione. Anche perché lo statunitense è diventato, col passare delle settimane, una delle figure tattiche più importanti della Juventus di Luciano Spalletti.

Da un Mc all'altro. Sì perché dall'altra parte le attenzioni sono tutte rivolte verso Scott McTominay, trascinatore di un Napoli ancora alle prese con il problema infortuni che ha ridotto al minimo le possibilità di rotazioni ad Antonio Conte. Due figure chiave per le rispettive squadre dai cui piedi e dalle cui idee, molto probabilmente, passeranno le sorti del big match dello Stadium.

In stagione McKennie ha messo insieme 28 presenze con 5 gol e 4 assist all'attivo, con 3 reti segnate nel solo mese di gennaio a testimonianza di un ottimo stato di forma. Condizione che riguarda anche McTominay, vero e proprio leader tecnico del Napoli: nelle 30 presenze stagionali, lo scozzese è andato in gol 9 volte con 4 assist per i compagni. E anche in questo caso il mese di gennaio si è rivelato proficuo, con 4 gol fra campionato e Champions League.