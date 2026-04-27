Napoli, con Rrahmani è tutta un'altra difesa: lo dicono i numeri. E il rinnovo è già fatto

C’è un dato che più di ogni altro racconta la stagione del Napoli: l’importanza di Amir Rrahmani. Il difensore kosovaro, autentico punto di riferimento della retroguardia, ha inciso in maniera evidente sull’equilibrio della squadra, soprattutto nei momenti in cui è mancato.

Senza Rrahmani

Basta scorrere i numeri per capirne il peso. Nelle otto partite disputate senza di lui dal 22 febbraio, il Napoli ha incassato almeno un gol in sei occasioni, mostrando fragilità e difficoltà nel mantenere la propria identità difensiva. Un’assenza che si è fatta sentire anche in altre gare stagionali, tra campionato e Champions League, dove la squadra ha spesso pagato dazio senza il suo leader.

Con Rrahmani

Al contrario, con Rrahmani in campo, il rendimento cambia sensibilmente. Nelle diciassette partite in cui è stato disponibile, il Napoli ha mantenuto la porta inviolata in dieci occasioni, confermando la sua centralità nello scacchiere difensivo. Non è un caso che anche nei successi in Supercoppa, contro Milan e Bologna, fosse lui a guidare il reparto.

Rinnovo già fatto

Numeri che non lasciano spazio a interpretazioni: Rrahmani è una garanzia tecnica e caratteriale, uno dei pilastri dei recenti successi del Napoli. E con un contratto già firmato fino al 2029, il club ha scelto da tempo su chi costruire la propria solidità futura.