L’ultimo Napoli-Torino giocato di venerdì a marzo è finito con…

Stagione 2023-2024. Alla 28esima giornata va in scena, come sarà stavolta, Napoli-Torino. Allora come oggi i riflettori del Maradona – San Paolo s’accesero di venerdì. Restando in tema di corsi e ricorsi storici potrebbe quindi scapparci l’1-1. Perché fu questo il risultato del precedente da noi ricordato: Kvaratskhelia al 61’ e Sanabria al 64’. Ultima curiosità. Nel girone d’andata del 2023-2024 s’erano imposti i granata col punteggio di 3-0. Qualche mese fa ai piemontesi è bastato un più tradizionale 1-0.

Scontro diretto numero 74 fra Serie A e cadetteria. La contabilità racconta di 31 vittorie azzurre, 34 segni X, 8 successi granata, 109 gol fatti dai campani contro i 65 dei piemontesi.

Dal 2012-2013 il Napoli sul proprio campo da gioco va sempre a punti: 12 match senza interruzione (8V – 5X).

Non è però un record perché fra il 1955-1956 e il 1976-1977 furono 18 gli incroci positivi per i campani (6V- 12X). Mentre già fra il 1936-1937 e il 1953-1954 il Napoli aveva fatto 12 (4V – 8X).

L’ultimo segno 2 in schedina?

Campionato 2008-2009, 1-2 con questi bomber: Piá al 42’, Bianchi al 51’, Rosina al 72’.

Situazione in classifica.

Napoli con 53 punti (16V – 5X – 6P con 41Gf e 28GS), di cui 28 in casa (8V – 4X – 0P con 21GF e 11GS). È rimasta l’ultima imbattuta in casa. Torino a quota 30 (8V – 6X – 13P con 27Gf e 47GS), soltanto 13 in trasferta (3v – 4X – 6P con 12Gf e 25GS), Viene dal 2-0 sulla Lazio dopo il cambio in panchina. Soprattutto, per la prima volta in campionato ha visto la coppia Simeone-Zapata andare contemporaneamente a segno.

E l’ex aveva già fatto 1-0 all’Olimpico – Grande Torino…

CONFRONTI DIRETTI A NAPOLI (SERIE A E SERIE B)

73 incontri disputati

31 vittorie Napoli

34 pareggi

8 vittorie Torino

109 gol fatti Napoli

65 gol fatti Torino

PRIMA SFIDA A NAPOLI IN CAMPIONATO

Napoli-Torino 2-0, 7° giornata 1929/1930

ULTIMA SFIDA A NAPOLI IN CAMPIONATO

Napoli-Torino 3-1, 8° giornata 2022/2023