L’ultimo Napoli-Torino giocato di venerdì a marzo è finito con…
Stagione 2023-2024. Alla 28esima giornata va in scena, come sarà stavolta, Napoli-Torino. Allora come oggi i riflettori del Maradona – San Paolo s’accesero di venerdì. Restando in tema di corsi e ricorsi storici potrebbe quindi scapparci l’1-1. Perché fu questo il risultato del precedente da noi ricordato: Kvaratskhelia al 61’ e Sanabria al 64’. Ultima curiosità. Nel girone d’andata del 2023-2024 s’erano imposti i granata col punteggio di 3-0. Qualche mese fa ai piemontesi è bastato un più tradizionale 1-0.
Scontro diretto numero 74 fra Serie A e cadetteria. La contabilità racconta di 31 vittorie azzurre, 34 segni X, 8 successi granata, 109 gol fatti dai campani contro i 65 dei piemontesi.
Dal 2012-2013 il Napoli sul proprio campo da gioco va sempre a punti: 12 match senza interruzione (8V – 5X).
Non è però un record perché fra il 1955-1956 e il 1976-1977 furono 18 gli incroci positivi per i campani (6V- 12X). Mentre già fra il 1936-1937 e il 1953-1954 il Napoli aveva fatto 12 (4V – 8X).
L’ultimo segno 2 in schedina?
Campionato 2008-2009, 1-2 con questi bomber: Piá al 42’, Bianchi al 51’, Rosina al 72’.
Situazione in classifica.
Napoli con 53 punti (16V – 5X – 6P con 41Gf e 28GS), di cui 28 in casa (8V – 4X – 0P con 21GF e 11GS). È rimasta l’ultima imbattuta in casa. Torino a quota 30 (8V – 6X – 13P con 27Gf e 47GS), soltanto 13 in trasferta (3v – 4X – 6P con 12Gf e 25GS), Viene dal 2-0 sulla Lazio dopo il cambio in panchina. Soprattutto, per la prima volta in campionato ha visto la coppia Simeone-Zapata andare contemporaneamente a segno.
E l’ex aveva già fatto 1-0 all’Olimpico – Grande Torino…
CONFRONTI DIRETTI A NAPOLI (SERIE A E SERIE B)
73 incontri disputati
31 vittorie Napoli
34 pareggi
8 vittorie Torino
109 gol fatti Napoli
65 gol fatti Torino
PRIMA SFIDA A NAPOLI IN CAMPIONATO
Napoli-Torino 2-0, 7° giornata 1929/1930
ULTIMA SFIDA A NAPOLI IN CAMPIONATO
Napoli-Torino 3-1, 8° giornata 2022/2023
