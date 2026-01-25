Napoli, Giovane in panchina a Torino: Conte torna allo Stadium con nove assenti

In pochi giorni il Napoli si gioca gran parte della propria stagione. La squadra di Antonio Conte quest'oggi è di scena allo Stadium per una sfida molto complicata contro la Juventus di Spalletti, in grande crescita nell'ultimo periodo, per riscattare la delusione in Champions e provare a non perdere ulteriore terreno dalle milanesi. E poi match da dentro o fuori in Champions League con il Chelsea, probabilmente con gli stessi uomini considerando che l'emergenza persiste. Testa però unicamente alla sfida contro i bianconeri a cui prenderà parte anche Giovane Santana do Nascimento.

Tesseramento in tempi record

Partiti Lang e Lucca, entrambi in prestito oneroso con diritto di riscatto rispettivamente a Galatasaray e Nottingham, il club partenopeo ha potuto incassare così circa 5mln di euro subito e sbloccare l'arrivo dell'attaccante classe 2003 dal Verona (2mln subito ed una ricca parte di bonus fino a 20mln di euro per aggirare anche il saldo zero sul mercato). Il brasiliano ieri nel tardo pomeriggio s'è aggregato al gruppo a Torino e sarà in panchina allo Stadium rappresentando uno dei pochi cambi a disposizione di Conte in attacco. Non va però certo meglio anche negli altri reparti.

Emergenza totale

Conte resta cortissimo. In attacco out Lucca e Lang mentre resterà fuori a lungo anche Neres: dopo il consulto in Inghilterra potrebbe decidere di operarsi. Da qui la necessità di aggiungere anche un altro attaccante nei prossimi giorni. Resta out anche Anguissa che avrà bisogno ancora di tempo mentre ieri s'è fermato anche Mazzocchi. Problemino anche per Milinkovic ed è pronto a riprendersi il posto il rientrante Meret. Anguissa, De Bruyne, Gilmour, Mazzocchi, Neres, Politano e Rrahmani, oltre ai partenti Marianucci e Ambrosino: gli assenti diventano nove.