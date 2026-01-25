Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Napoli, Giovane in panchina a Torino: Conte torna allo Stadium con nove assenti

Napoli, Giovane in panchina a Torino: Conte torna allo Stadium con nove assentiTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 08:45Serie A
Antonio Gaito

In pochi giorni il Napoli si gioca gran parte della propria stagione. La squadra di Antonio Conte quest'oggi è di scena allo Stadium per una sfida molto complicata contro la Juventus di Spalletti, in grande crescita nell'ultimo periodo, per riscattare la delusione in Champions e provare a non perdere ulteriore terreno dalle milanesi. E poi match da dentro o fuori in Champions League con il Chelsea, probabilmente con gli stessi uomini considerando che l'emergenza persiste. Testa però unicamente alla sfida contro i bianconeri a cui prenderà parte anche Giovane Santana do Nascimento.

Tesseramento in tempi record
Partiti Lang e Lucca, entrambi in prestito oneroso con diritto di riscatto rispettivamente a Galatasaray e Nottingham, il club partenopeo ha potuto incassare così circa 5mln di euro subito e sbloccare l'arrivo dell'attaccante classe 2003 dal Verona (2mln subito ed una ricca parte di bonus fino a 20mln di euro per aggirare anche il saldo zero sul mercato). Il brasiliano ieri nel tardo pomeriggio s'è aggregato al gruppo a Torino e sarà in panchina allo Stadium rappresentando uno dei pochi cambi a disposizione di Conte in attacco. Non va però certo meglio anche negli altri reparti.

Emergenza totale
Conte resta cortissimo. In attacco out Lucca e Lang mentre resterà fuori a lungo anche Neres: dopo il consulto in Inghilterra potrebbe decidere di operarsi. Da qui la necessità di aggiungere anche un altro attaccante nei prossimi giorni. Resta out anche Anguissa che avrà bisogno ancora di tempo mentre ieri s'è fermato anche Mazzocchi. Problemino anche per Milinkovic ed è pronto a riprendersi il posto il rientrante Meret. Anguissa, De Bruyne, Gilmour, Mazzocchi, Neres, Politano e Rrahmani, oltre ai partenti Marianucci e Ambrosino: gli assenti diventano nove.

Articoli correlati
Polverosi sulla corsa Champions: "Ne restano solo tre, giusto includere anche il... Polverosi sulla corsa Champions: "Ne restano solo tre, giusto includere anche il Como"
Jacobelli: "Conte tra Juve e Chelsea, 72 ore per capire quale ristorante frequentare"... Jacobelli: "Conte tra Juve e Chelsea, 72 ore per capire quale ristorante frequentare"
Serie A, 22^ giornata LIVE: David sfida Hojlund, Saelemaekers ci prova Serie A, 22^ giornata LIVE: David sfida Hojlund, Saelemaekers ci prova
Altre notizie Serie A
Torino, serve al più presto un innesto in difesa: corsa a due con la Lazio per Ranieri... Torino, serve al più presto un innesto in difesa: corsa a due con la Lazio per Ranieri
Gattuso vede Chiesa: colloquio a Londra tra il ct e il giocatore, nel mirino i playoff... Gattuso vede Chiesa: colloquio a Londra tra il ct e il giocatore, nel mirino i playoff
Juventus, Thuram: "Non ho chiamato Mateta. Benzema e Kanté qui farebbero la differenza"... Juventus, Thuram: "Non ho chiamato Mateta. Benzema e Kanté qui farebbero la differenza"
Disastro Torino, Vaciago: "Umiliazione che i tifosi non meritano, zona B non lontana"... Disastro Torino, Vaciago: "Umiliazione che i tifosi non meritano, zona B non lontana"
Polverosi sulla corsa Champions: "Ne restano solo tre, giusto includere anche il... Polverosi sulla corsa Champions: "Ne restano solo tre, giusto includere anche il Como"
Il doppio ex Cafu è sicuro: "Inter forte, ma Roma e Milan possono puntare allo scudetto"... Il doppio ex Cafu è sicuro: "Inter forte, ma Roma e Milan possono puntare allo scudetto"
Jacobelli: "Conte tra Juve e Chelsea, 72 ore per capire quale ristorante frequentare"... Jacobelli: "Conte tra Juve e Chelsea, 72 ore per capire quale ristorante frequentare"
Roma, tutti pazzi per Svilar: il portiere piace a Bayern e in Premier ma lui non... Roma, tutti pazzi per Svilar: il portiere piace a Bayern e in Premier ma lui non vuole partire
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Lotta scudetto: se l’Inter scappa non la prendono più. Vicario erede ideale di Sommer. Perchè Spalletti non rinnoverebbe oggi il contratto. Il Como è da zona Champions. Roma e Juve sul talento Palestra
Le più lette
1 Juventus-Napoli, le probabili formazioni: Spalletti pensa a Conceicao, scelte obbligate per Conte
2 Roma-Milan, le probabili formazioni: dopo l'Europa torna Malen, Allegri col dubbio Saelemaekers
3 Genoa-Bologna, le probabili formazioni: dubbio Norton-Cuffy, straordinari per Heggem
4 Lotta scudetto: se l’Inter scappa non la prendono più. Vicario erede ideale di Sommer. Perchè Spalletti non rinnoverebbe oggi il contratto. Il Como è da zona Champions. Roma e Juve sul talento Palestra
5 Serie A, 22^ giornata LIVE: David sfida Hojlund, Saelemaekers ci prova
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Guelfi e Ghibellini 11:00Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Repliche 13:00Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Khephren Thuram suona la carica: "Col Napoli senza paura. Non andrei mai all'Inter"
Immagine top news n.1 Buon punto per il Lecce, ma la Lazio è una polveriera: Romagnoli saluta e Sarri s'arrabbia
Immagine top news n.2 Sarri: "Macché squadra contro, un calciatore prima di partire è venuto in ufficio e ha pianto"
Immagine top news n.3 Romagnoli si congeda dalla Lazio: saluti e commozione sotto al settore ospiti a Lecce
Immagine top news n.4 Serie A, la classifica aggiornata: la Lazio lontana dalla zona Europa, Lecce 17°
Immagine top news n.5 Fiorentina-Cagliari 1-2, le pagelle: Palestra è un Frecciarossa, Mina si mette Piccoli in tasca
Immagine top news n.6 Cagliari corsaro fa suo lo scontro salvezza contro la Fiorentina: termina 1-2 la gara del Franchi
Immagine top news n.7 Napoli, ecco l'annuncio di De Laurentiis: Giovane prelevato dall'Hellas Verona
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il Genoa ha preso un grande portiere. Avrebbe potuto averlo già un anno fa Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il punto Cardinale del Milan. Quel che può accadere ora e in futuro
Immagine news podcast n.2 La triste fine dell'avventura di Leon Bailey. Lui (e la Roma) meritavano di più
Immagine news podcast n.3 La mossa di De Laurentiis per sbloccare subito il mercato del Napoli
Immagine news podcast n.4 La rivoluzione della Fiorentina passa da un cambio radicale
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Juventus-Napoli, la sfida-rilancio vista dagli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Roma-Milan, un crocevia importante per chi? La risposta degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 De Paola: "Juve, perché non confermi Spalletti? Milan, a Roma decisiva per..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Gattuso vede Chiesa: colloquio a Londra tra il ct e il giocatore, nel mirino i playoff
Immagine news Serie A n.2 Juventus, Thuram: "Non ho chiamato Mateta. Benzema e Kanté qui farebbero la differenza"
Immagine news Serie A n.3 Disastro Torino, Vaciago: "Umiliazione che i tifosi non meritano, zona B non lontana"
Immagine news Serie A n.4 Polverosi sulla corsa Champions: "Ne restano solo tre, giusto includere anche il Como"
Immagine news Serie A n.5 Il doppio ex Cafu è sicuro: "Inter forte, ma Roma e Milan possono puntare allo scudetto"
Immagine news Serie A n.6 Jacobelli: "Conte tra Juve e Chelsea, 72 ore per capire quale ristorante frequentare"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, si chiude la 21ª giornata: in programma Sudtirol-Padova e Catanzaro-Sampdoria
Immagine news Serie B n.2 Serie B, tutte le operazioni di calciomercato: acquisti e cessioni squadra per squadra
Immagine news Serie B n.3 Serie B, Catanzaro-Sampdoria: staffetta Coda-Brunori per sfatare il tabù trasferta?
Immagine news Serie B n.4 Serie B, Sudtirol-Padova: al 'Druso' inizia l'era Banzato
Immagine news Serie B n.5 Avellino, Biancolino: "Ringraziamo Biasci per i sette gol, ma stiamo facendo fatica"
Immagine news Serie B n.6 Spezia, Donadoni: "Ci teniamo stretto questo risultato. È stato un match dispendioso"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Ternana, Liverani guarda avanti: "Il nostro obiettivo è fare bene ai playoff e in Coppa Italia"
Immagine news Serie C n.2 Serie C, continua la 23ª giornata: occhi puntati su Novara-Pro Patria e su Catania-Cosenza
Immagine news Serie C n.3 Serie C, tutte le operazioni di calciomercato: acquisti e cessioni squadra per squadra
Immagine news Serie C n.4 Malagrida si presenta a Livorno: "Scelgo questa piazza per la sua storia, darò il massimo"
Immagine news Serie C n.5 Monopoli, Colombo: "Trasferta insidiosa a Cerignola. Sul mercato ci manca un quinto"
Immagine news Serie C n.6 Vis Pesaro, Stellone guarda avanti: "Serve lucidità, non ansia. I segnali ci sono"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Roma Milan
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Roma-Milan, la corsa Champions passa dall'Olimpico
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Juventus-Napoli, Conte non ha mai vinto allo Stadium da avversario
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, 11ª giornata: questo pomeriggio, fari puntati su Como Women-Inter
Immagine news Calcio femminile n.2 Fiorentina Femminile, Pinones-Arce: "Con la Lazio, oggi, la peggior gara della mia gestione"
Immagine news Calcio femminile n.3 Como Women, Sottili: "Contro l'Inter senza timori reverenziali. Serve una gara coraggiosa"
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Femminile, 11ª giornata: giornata no per la Fiorentina. La Lazio vince 3-0
Immagine news Calcio femminile n.5 Si chiude l'avventura di Bertucci al Parma Women. La giocatrice fa intanto rientro alla Juve
Immagine news Calcio femminile n.6 Rusek: "Aver firmato con la Juventus Women è il sogno di infanzia che si realizza"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Eugenio Lamanna e quell'istinto innato nel parare i rigori Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Perché siamo così legati ai campionissimi del passato?