Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Dal calcio italiano all' Uzbekistan, Cannavaro si confessa

Dal calcio italiano all' Uzbekistan, Cannavaro si confessaTUTTO mercato WEB
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Oggi alle 07:56Altre Notizie
Redazione TMW
fonte ANSA
Pallone d'Oro 2006 e Pardo ospiti al Betsson sport talk

(ANSA) - ROMA, 02 DIC - È un Fabio Cannavaro a tutto campo quello che si è raccontato nel nuovo Betsson Sport Talk, il format di intrattenimento calcistico targato Betsson Sport e condotto da Pierluigi Pardo. Ospite eccezionale nel "salotto" arancione del noto brand di infotainment, l'ex capitano della Nazionale ha offerto un'analisi lucida e senza filtri sullo stato di salute del calcio italiano, con focus su Napoli, Juventus e sull'evoluzione del ruolo che lo ha reso leggenda. Incalzato dalle domande di Pardo, Cannavaro ha dedicato ampio spazio al Napoli, elogiando la lungimiranza di Aurelio De Laurentiis e l'ottimo impatto di Antonio Conte. "De Laurentiis passerà alla storia come un vincente", ha esordito Cannavaro, sottolineando come, al netto delle simpatie, il patron azzurro garantisca solidità economica e grandi investimenti tecnici. "Non ha mai avuto paura del confronto con allenatori ingombranti come Benitez o Ancelotti".

L'elogio più grande è però per l'attuale tecnico:
"La gestione di Conte l'anno scorso è stata fenomenale, non solo dei calciatori ma di tutto l'ambiente societario. Ha ricompattato tutti. Antonio viene criticato per il non-gioco? Tatticamente non è secondo a nessuno, alla fine ciò che conta è il risultato". Toni decisamente più critici quelli riservati alla Juventus, club di cui Cannavaro è stato una colonna. Osservando le dinamiche bianconere dall'esterno, l'ex difensore non ha nascosto le sue perplessità: "Quello che si vede da fuori è che stanno vivendo un momento di confusione perchè non si riesce a seguire una linea, a creare un progetto definito". Una situazione che stride con la storia del club: "Una società come la Juve non può permettersi di non vincere per tutto questo tempo. C'è qualcosa che si sta sbagliando e va recuperato velocemente". Il cuore dell'intervista ha toccato un tasto dolente: la crisi dei difensori italiani. Cannavaro ha evidenziato un cambio culturale radicale che, a suo dire, ha penalizzato la storica scuola difensiva azzurra. "La mia generazione è cresciuta con il culto della marcatura e dello scontro fisico. Oggi, invece, se un difensore non imposta palla al piede sembra non possa giocare. Questo ci ha creato un danno enorme: non produciamo più difensori o portieri di livello mondiale". Emblematico il suo pensiero sulla scivolata, un gesto tecnico ormai quasi demonizzato: "A Coverciano oggi è vista come un errore, perché significa che sei andato 'col culo a terra'. Per me, invece, una scivolata tempista è una goduria equivalente a un gol al volo per un attaccante". Nel corso della chiacchierata c'è stato spazio anche per il suo percorso in panchina e per la nuova sfida come Commissario Tecnico dell'Uzbekistan. Cannavaro ha respinto l'etichetta di figura "glamour" poco incline al sacrificio: "Forse il mio sorriso o l'immagine curata ingannano, ma io sono tosto. Ho accettato sfide difficili come Benevento o Udine, dove ho salvato la squadra lavorando sulla testa dei giocatori in poche settimane". Ora l'obiettivo è storico: "In Uzbekistan hanno investito molto sui giovani. In 14 mesi ci giochiamo il Mondiale e la Coppa d'Asia: è un traguardo che voglio aggredire". In chiusura, inevitabile un passaggio emozionale sul Mondiale 2006, la vittoria che ha trasformato quel gruppo "da ottimi giocatori a leggende". Cannavaro ha ricordato il coraggio di Marcello Lippi, specialmente nella semifinale contro la Germania: "Quella partita l'ha vinta lui, inserendo quattro punte nei supplementari. Una mossa che oggi definiremmo visionaria e che ci ha dato la spinta decisiva verso Berlino". (ANSA).

Articoli correlati
Cannavaro riporta l'Uzbekistan in top 50 del ranking mondiale nove anni dopo l'ultima... Cannavaro riporta l'Uzbekistan in top 50 del ranking mondiale nove anni dopo l'ultima volta
Fabio Cannavaro: "Gattuso ha l'esperienza giusta per portarci al Mondiale". Ed elogia... Fabio Cannavaro: "Gattuso ha l'esperienza giusta per portarci al Mondiale". Ed elogia Buongiorno
Potenza, futuro incerto per De Giorgio: in caso di esonero pronti Cannavaro e Fontana... Potenza, futuro incerto per De Giorgio: in caso di esonero pronti Cannavaro e Fontana
Altre notizie Altre Notizie
Dal calcio italiano all' Uzbekistan, Cannavaro si confessa Dal calcio italiano all' Uzbekistan, Cannavaro si confessa
Fabrizio Romano: "Dumfries nel mirino delle big Europee" Fabrizio Romano: "Dumfries nel mirino delle big Europee"
Coppa Italia, Atalanta-Genoa: chance per Maldini, De Rossi ci crede Coppa Italia, Atalanta-Genoa: chance per Maldini, De Rossi ci crede
Oggi in TV, Coppa Italia: dove vedere Atalanta-Genoa, Napoli-Cagliari e Inter-Venezia... Oggi in TV, Coppa Italia: dove vedere Atalanta-Genoa, Napoli-Cagliari e Inter-Venezia
Le partite di oggi: il programma di mercoledì 3 dicembre Le partite di oggi: il programma di mercoledì 3 dicembre
Juventus-Udinese 2-0: il tabellino della gara Juventus-Udinese 2-0: il tabellino della gara
Kean: "Fiorentina, credici". Ecco cosa pensano delle chance salvezza gli ospiti TMW RadioKean: "Fiorentina, credici". Ecco cosa pensano delle chance salvezza gli ospiti
Baiano: "Fiorentina, ecco cosa mi preoccupa di più di questa situazione" TMW RadioBaiano: "Fiorentina, ecco cosa mi preoccupa di più di questa situazione"
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Milan: la magia di Allegri. Inter: i deliri su Lautaro (e finalmente un po’ di bruttezza). Napoli: ammenda su Conte. Arbitri: gli inaccettabili protocolli ballerini. Fiorentina: Dzeko e il patto. E la sentenza-Vardy…
Le più lette
1 Ricordate Doumbia? L'ex Roma fallisce il test della macchina della verità: sarebbe più vecchio
2 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 2 dicembre
3 Milan: la magia di Allegri. Inter: i deliri su Lautaro (e finalmente un po’ di bruttezza). Napoli: ammenda su Conte. Arbitri: gli inaccettabili protocolli ballerini. Fiorentina: Dzeko e il patto. E la sentenza-Vardy…
4 Milan-Lazio, Rocchi chiarisce: “Non era rigore”. E Sarri lancia una proposta
5 Cassano: "Lautaro il miglior attaccante della Serie A, chi lo critica è un incompetente"
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Milan-Lazio, Rocchi chiarisce: “Non era rigore”. E Sarri lancia una proposta
Immagine top news n.1 Sarri torna su Milan-Lazio: "Mettiamo le postazioni VAR dalla parte opposta alle panchine"
Immagine top news n.2 Palladino: "Lookman un professionista, si sta sacrificando per l'Atalanta. Vogliamo la stessa cosa"
Immagine top news n.3 Milan-Lazio, dialogo VAR-Collu. L'arbitro: "C'è la trattenuta di Marusic". Da Lissone: "Decisione tua"
Immagine top news n.4 Milan-Lazio, Rocchi precisa: "Non era rigore ma non è mai fallo alla difesa"
Immagine top news n.5 Vardy show con la Cremonese: "Serenità e zero lamenti. Vittoria col Bologna uno step in più"
Immagine top news n.6 Classifiche a confronto: fattore Allegri: +9 Milan! Male la Lazio, peggio la Fiorentina
Immagine top news n.7 Stato di forma: c'è l'Inter in vetta, poi tre squadre. Momento difficile per il Toro
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il Milan sta crescendo in casa una futura bandiera del club rossonero Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'infortunio di Dusan Vlahovic non cambierà il mercato in attacco della Juventus
Immagine news podcast n.2 Fabio Capello ha detto la verità sulle qualità di Riccardo Calafiori
Immagine news podcast n.3 Chi è Maurizio Fiori e perché la sua cordata americana ha investito nel Cagliari
Immagine news podcast n.4 Ci sono due giocatori alla base del gioco di Fabregas di cui in pochi parlano
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Kean: "Fiorentina, credici". Ecco cosa pensano delle chance salvezza gli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.2 Baiano: "Fiorentina, ecco cosa mi preoccupa di più di questa situazione"
Immagine news Altre Notizie n.3 Una poltrona per quattro in Serie A: il commento degli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Juventus, Kalulu: "Spalletti ha standard molto alti. Stiamo migliorando su due aspetti"
Immagine news Serie A n.2 Bernabé a gennaio è difficile. Costa 30 milioni, la Juventus non vuole spendere
Immagine news Serie A n.3 Si chiude la Coppa Italia dell'Udinese: contro la Juventus una sconfitta senza storia
Immagine news Serie A n.4 Un Milan inimmaginabile solo qualche mese fa. Il merito è di Allegri
Immagine news Serie A n.5 Il Sassuolo è pronto per chiudere uno dei rinnovi più pesanti: al lavoro per Thorstvedt
Immagine news Serie A n.6 Coppa Italia, l'Inter ospita il Venezia. Turnover di Chivu, torna J. Martinez?
Serie B
Immagine news Serie B n.1 L'ennesimo infortunio di Sarr preoccupa lo Spezia: possibile intervento sul mercato
Immagine news Serie B n.2 Venezia, presentata la quarta maglia. Realizzata in collaborazione con Drake Ramberg
Immagine news Serie B n.3 Monza, possibile scambio col Sassuolo: Caprari in Emilia e Pierini in Lombardia
Immagine news Serie B n.4 Settimana da sogno per Faedo del Padova: primo gol in Serie B e Laurea Magistrale
Immagine news Serie B n.5 Verso l'Olimpiade di Milano e Cortina: Pippo Inzaghi sarà uno dei tedofori a Palermo
Immagine news Serie B n.6 Federclubs all'attacco: "Proprietà scarsa, incapace e distante anni luce dalla Samp"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 La Top 11 del Girone C di Serie C: Perucchini ipnotizza Garritano
Immagine news Serie C n.2 La Top 11 del Girone B di Serie C: ma quant'è bello il Guidonia di Ginestra?
Immagine news Serie C n.3 La Top 11 del Girone A di Serie C: Chierichetti fa sognare l'Alcione Milano
Immagine news Serie C n.4 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Volpe a Latina. A Pontedera esonerato Menichini
Immagine news Serie C n.5 Vicenza, Zamuner: "Non pensavo che saremmo stati così bravi. Parole Cavion siano un motto"
Immagine news Serie C n.6 Pontedera a un passo dal cambio di proprietà. E viene esonerato il tecnico Menichini
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Inter-Venezia, nerazzurri favoriti ma serve massima attenzione
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Napoli-Cagliari, Conte vuole riscattare il flop dello scorso anno
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Juventus-Udinese: Spalletti a caccia di certezze, ma Runjaic ci crede
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Milan, Appiah ottiene la cittadinanza italiana. Ora può essere convocata dall'Italia U20
Immagine news Calcio femminile n.2 Pina e Lopez trascinano la Spagna: 3-0 alla Germania e seconda Nations League in bacheca
Immagine news Calcio femminile n.3 Obiettivo raggiunto per l'Italia U19: vince il Round 1 di qualificazione all'Europeo
Immagine news Calcio femminile n.4 Spagna-Germania, le formazioni ufficiali: Esther e Anyomi guidano gli attacchi
Immagine news Calcio femminile n.5 Italia ancora ko, gli USA vincono 2-0. Soncin: "Passo avanti verso il Brasile"
Immagine news Calcio femminile n.6 Un'esperienza all'estero e il Mondiale per chiudere. Girelli riflette sul proprio futuro
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Bressan, dal Milan degli olandesi alla rovesciata epica con la Fiorentina Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Si rompono tutti, si può fare qualcosa?