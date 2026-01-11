Inter-Napoli, le probabili formazioni: Chivu schiera l'undici tipo, chance Lang

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Inter-Napoli (Domenica 11 gennaio, ore 20.45, arbitra Doveri, diretta tv su DAZN).

Come arriva l'Inter.

Cristian Chivu schiererà i nerazzurri in campo con il 3-5-2 e riproporrà il miglior undici possibile. Sommer in porta e terzetto difensivo composto da Bisseck, Akanji e Bastoni. A centrocampo Luis Henrique e Dimarco sugli esterni, mediana composta da Zielinski (favorito su Mkhitaryan) insieme a Calhanoglu e Barella. In attacco tornano titolari insieme Lautaro Martinez e Marcus Thuram. Da Milano, Bruno Cadelli

Come arriva il Napoli.

David Neres non ce la fa, gioca Lang con Elmas che si sposta a destra. Juan Jesus è pronto a riprendersi una maglia da titolare al centro della difesa, complice il momento poco brillante di Alessandro Buongiorno. Tra i pali Milinkovic-Savic e difesa a tre con Di Lorenzo e Rrahmani insieme al brasiliano, mentre sulle corsie del centrocampo torna Spinazzola a sinistra con Politano a destra. In mezzo, con Anguissa ancora out, nessuna possibilità di scelta e spazio a Lobotka-McTominay. In avanti a completare il reparto ci sarà Hojlund. Da Napoli, Arturo Minervini