Napoli, i Fab Four non funzionano (più) e Alisson scalpita: Conte medita verso la Cremonese

Stanislav Lobotka, Frank Anguissa, Kevin De Bruyne e Scott McTominay, tutti in campo insieme, non funzionano. Almeno in questo Napoli. Insieme, da quando tutti sono rientrati dagli infortuni, hanno messo assieme tre partite scarse, meno di 270', producendo un solo gol. Poco, troppo poco. E così si va verso l'accantonamento dei Fab Four.

Già, c'è aria di svolta in casa Napoli, dove Antonio Conte sembra intenzionato a ridisegnare l’assetto della squadra in vista della prossima gara contro la Cremonese. Il tecnico sarebbe pronto a mettere da parte alcune certezze per dare spazio a nuove soluzioni, puntando su energie fresche e maggiore dinamismo. La linea è chiara: il ciclo dei cosiddetti Fab Four potrebbe essere messo da parte, con scelte anche pesanti sul piano delle gerarchie. Tra i possibili sacrificati ci sarebbe Kevin De Bruyne, destinato alla panchina, così come Frank Anguissa. Una decisione che testimonia la volontà di cambiare passo dopo le ultime uscite.

In crescita, invece, le quotazioni di chi ha convinto per atteggiamento e rendimento: Alisson Santos e Eljif Elmas si candidano a un ruolo da protagonisti, offrendo corsa e applicazione. Possibile chance dal primo minuto anche per Gutierrez, mentre in difesa si lavora al rientro di Amir Rrahmani, pronto a tornare titolare qualora le sue condizioni fisiche diano garanzie. Conte, dunque, sembra deciso a voltare pagina: il Napoli si prepara a cambiare pelle per ritrovare brillantezza e risultati.