Napoli, anche Hojlund ko: il danese fermato da un virus influenzale, verrà monitorato

Se McTominay è vicino al rientro, per Conte i problemi sembrano non finire mai in questa stagione: come noto, Vergara è l'ultimo colpito dalla maledizione infortuni che ha decimato il Napoli. Il talento di Frattaminore dovrà saltare come minimo pure la super sfida di Pasquetta contro il Milan a Fuorigrotta, al di là del comprensibile e forte rammarico per aver perso l’occasione di essere convocato dalla Nazionale per gli spareggi Mondiali di fine mese.

Anche Hojlund ai box: il danese colpito da un virus influenzale

Avere a disposizione l’organico al completo per il Napoli continua a essere in questa stagione un’utopia e non farà eccezione la volata finale, anche se preoccupa meno il virus influenzale che alla ripresa della prepara zione ha costretto ai box pure Rasmus Hojlund. Condizioni fisiche per il bomber danese da verificare nei prossimi giorni, fa sapere oggi La Repubblica nella sua edizione partenopea.