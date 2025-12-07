Napoli, il Maradona è un fortino: un anno senza sconfitte in casa. Non accadeva dai tempi di Diego

Un anno esatto senza sconfitte in casa. È il bilancio perfetto del Napoli nel suo stadio, quel Diego Armando Maradona dove in Serie A nessuno è riuscito a passare. Ultima a raggiungere l’obiettivo, la Lazio del vituperato (dal suo ex presidente) Marco Baroni, che l’8 dicembre 2024 si imponeva in casa degli azzurri. Poi, stop: da qui non si passa, ha detto Antonio Conte.

La gara con la Juventus, vinta con il risultato di 2-1, è stata l’ultima casalinga del Napoli nel 2025: gli azzurri giocheranno le prossime in trasferta, tra Champions e campionato, per poi prendere il volo in direzione Riyadh per la Supercoppa italiana. Nell’anno solare, che per il Maradona si chiude così, sono arrivate tredici vittorie e quattro pareggi: zero sconfitte.



Come evidenziato da Opta, agli azzurri non accadeva da una vita. Nello specifico, proprio dai tempi di Diego: era dal 1987, che un anno solare si chiudeva senza sconfitte, per i campioni d’Italia in carica.