Tra rinnovi e volata quarto posto. Tuttosport in prima pagina sulla Juventus: "O Champions"
"O Champions". Titola così in prima pagina il quotidiano Tuttosport, che si sofferma sulla Juventus e sugli obiettivi da conquistare da qui al termine della stagione. Uno di questi passa chiaramente dal campionato, dove la Juve punta a chiudere tra le prime quattro per andare in Champions League. Un distanza di appena un punto dal quarto posto, occupato dal Como subito seguito dalla Roma. Tra le priorità, anche i rinnovi di contratto di alcuni giocatori come Vlahovic.
ATALANTA - In primo piano spazio dedicato pure all'Atalanta, che questa sera debutterà negli ottavi di finale di Champions League. Appuntamento alla New Balance Arena di Bergamo, dove i nerazzurri sfideranno il Bayern Monaco nella gara d'andata. Una sfida ai confini dell'impossibile per l'unica italiana rimasta in corsa, che punta all'impresa contro il club tedesco.
TORINO - Spazio dedicato anche al Torino, che si concentra già sul mercato estivo. Il Toro infatti avrebbe scelto Wladimiro Falcone come portiere titolare della prossima stagione, mettendo in considerazione la cessione di Israel. Paleari in questo caso andrebbe a fare il vice di Falcone, che D'Aversa ha lanciato ai tempi della Sampdoria apprezzandolo pure al Lecce. Sembra ai titoli di coda invece l'avventura di Lazaro, che rende poco, costa tanto e non sembra vicino al rinnovo.
