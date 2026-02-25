Napoli, l'emergenza a centrocampo sta per finire: Conte vicino al recupero di un altro big

Dopo 104 giorni di attesa, il Napoli riabbraccia uno dei suoi pilastri. Frank Zambo Anguissa è tornato ad allenarsi in gruppo, lasciandosi alle spalle il lungo stop iniziato a metà novembre per una lesione di alto grado al bicipite femorale della coscia sinistra, poi aggravato da una fastidiosa lombalgia che ne ha ulteriormente rallentato il rientro. Una notizia accolta con sollievo da Napoli e da Antonio Conte, in vista della trasferta contro Verona, anticipo della ventisettesima giornata in programma sabato alle 18 allo Stadio Bentegodi.

L'ex capocannoniere della squadra

Il camerunense si candida già per la convocazione, anche se difficilmente partirà dall’inizio. Il suo recupero, però, va ben oltre il singolo match: Anguissa rappresenta il simbolo di un’emergenza a centrocampo che ha accompagnato l’intera stagione azzurra. Al momento dell’infortunio, infatti, era addirittura il capocannoniere della squadra, oltre che leader tecnico e punto di riferimento nello spogliatoio. La sua assenza, unita a quella di Kevin De Bruyne tra fine ottobre e inizio novembre, ha costretto Conte a continue soluzioni di fortuna nella zona nevralgica del campo.

Emergenza vicina alla fine?

Ora, però, il quadro sta lentamente migliorando. Il Napoli ha già ritrovato Billy Gilmour, impiegato in due spezzoni nelle ultime uscite, mentre Scott McTominay dovrebbe smaltire entro il weekend l’infiammazione al gluteo che lo ha limitato nei giorni scorsi. Segnali incoraggianti per una squadra che, dopo mesi di emergenza, vede finalmente avvicinarsi la fine di un tunnel che ha pesato su risultati e continuità. Il rientro di Anguissa, anche graduale, restituisce al Napoli fisicità, inserimenti e personalità: elementi mancati a lungo e che ora possono fare la differenza nel finale di stagione.