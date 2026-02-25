Serie D, il punto dopo la 25ª giornata. Cambia ancora tecnico la Vibonese, Scafatese verso la C

Con il primo weekend di settembre, ha preso ufficialmente il via il campionato di Serie D 2025-2026, con i gironi che a partire da questo anno, a seguito della riduzione del numero di compagini partecipanti alla stagione, sono tutti composti da 18 squadre.

Di seguito il punto di metà settimana, quando sono ormai andate in archivio 25 giornate e mancano solo due turni per la fine del girone di andata:

GIRONE A

Che la corsa alla Serie C sia sempre più entusiasmante, lo conferma il duello a distanza tra Ligorna e Vado, con la prima compagine che torna in vitta dopo aver battuto 5-1 il Club Milano e aver approfittato della frenata del Vado contro l'ostico Sestri Levante, che non sta facendo da spettatore passivo ma ha ormai speranze ridotte per l'aggancio alla vetta (CLICCA QUI per la classifica).

GIRONE B

Ruggito del Milan Futuro, che riesce a portarsi al terzo posto della classifica in un'annata di alti e bassi, nel raggruppamento dove la Folgore Caratese sta facendo da padrona indiscussa: non negativo il pari contro la Casatese, seconda. Ma i fari si sono accesi anche sullo scontro diretto tra Pavia e Nuova Sondria, con i primi che vincono e credono alla salvezza; costringendo l'avversaria al ribaltone in panchina. Il club valtellinese ha richiamato Marco Amelia (CLICCA QUI per la classifica).

GIRONE C

Il Treviso pareggia, ma di questo non ne approfitta l'Union Clodiense, che come la rivale si ferma sul pareggio e mantiene invariata la distanza dalla vetta: a nove giornate dal termine, questo vantaggio sembra ormai una certezza per l'esito finale della compagine guidata da Gorini (CLICCA QUI per la classifica).

GIRONE D

La corsa alla promozione sembra ormai chiusa alle prime tre in classifica, Desenzano, Lentigione e Pistoiese, mentre nella parte bassa della classifica manca solo la matematica per la retrocessione del Tuttocuoio, con invece il Crema che batte il Sasso Marconi nello scontro diretto e si allontana anche dalla zona playout (CLICCA QUI per la classifica).

GIRONE E

Passo nettamente falso della capolista Grosseto, che cade contro l'Orvietana, ma le dirette inseguitrici Seravezza Pozzi e Tau Altopascio, nel match che le ha contrapposte, non ne approfittano: uno 0-0 che non serve a nessuno. In netta ripresa, invece, il Siena, che non ha però più chiaramente velleità di promozione (CLICCA QUI per la classifica).

GIRONE F

Giornata gettata al vento per Teramo e Ancona, che pareggiano i rispettivi match, e vedono tornare prepotentemente alla carica l'Ostiamare, che batte il Fossombrone e si riporta a -1 dal duo di vetta; nella parte bassa, risale la Maceratese, che si porta a +3 dalla zona playout. Intanto, il Sora ha fatto sapere di aver sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra Marco Scorsini (CLICCA QUI per la classifica).

GIRONE G

Cinque vittorie consecutive per la Scafatese, che batte il Valmontone e approfitta dello scivolone del Trastevere, secondo: i punti di distacco sono adesso 14, e il ritmo dei campani sembra inarrestabile (CLICCA QUI per la classifica).

GIRONE H

La frenate della Paganese, che non va oltre il pari contro la Sarnese, è sfruttata dalle dirette inseguitrici Barletta e Martina, che vincono i rispettivi match. Nella parte bassa, invece, il Ferrandina, che era stato promosso la scorsa estate, si complica la vita nello scontro diretto - perso - contro il Manfredonia (CLICCA QUI per la classifica).