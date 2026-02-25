Sassuolo, Pinamonti: "Spero di fare tanti gol. Felici del nono posto ma andiamo avanti"

Intervistato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, l'attaccante del Sassuolo Andrea Pinamonti ha parlato della sua stagione e se è soddisfatto di quanto sta facendo: "Lo sono perché miglioro negli anni. Analizzo le mie prestazioni per crescere, oltre alle statistiche di gol e assist sono contento di quanto riesco a dare alla squadra e perché so stare dentro la partita. Sono l’uomo più felice del mondo quando arriva il gol e spero di farne tanti".

Il nono posto momentaneo in classifica è molto importante e dà soddisfazione. L'ex Genoa ha precisato che da neopromossa non era per niente scontato e nessuno poteva immaginarlo. "Siamo soddisfatti - ha proseguito - ma non ci accontentiamo e proviamo a salire. Mi piace l’umiltà di capire ciò che siamo, non ci siamo dati un traguardo. Guardiamo a ogni singola gara per poi tirare le somme, consapevoli di quanto sia difficile. Contenti di dove stiamo e del margine dietro, ma questa Serie A resta difficile e imprevedibile. Andiamo avanti, poi si vedrà".

Il sogno ovviamente è anche quello di giocare in una big, pensiero legittimo dice l'attaccante della formazione neroverde al quotidiano sportivo: "Sfido chiunque a non pensarci". "So che per riuscirci devo lavorare - ha concluso il centravanti - crescere, impegnarmi e dimostrare di meritarlo. Solo così potrei un giorno riuscirci".