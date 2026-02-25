Il caso Prestianni-Vinicius infiamma Champions: Real Madrid e Benfica si ritrovano al Bernabeu

In una settimana caratterizzata da tantissime polemiche (e vorrei vedere), accuse, contro accuse, repliche, reclami, ricorsi e opinioni - qualcuna delle quali facevamo volentieri a meno - oggi si torna in campo. Il Santiago Bernabeu apre il proprio sipario per la sfida tra Real Madrid e Benfica, gara di ritorno del playoff di Champions League in cui i Blancos avranno a disposizione due risultati su tre, forti dello 0-1 con cui si imposero sei giorni da al Da Luz di Lisbona. Una gara caratterizzata soprattutto per l’ormai presunto caso di razzismo dell’argentino Prestianni nei confronti di Vinicius.

Ma dove eravamo rimasti? Al minuto 50 il numero 7 degli spagnoli sblocca la sfida con un gol bellissimo che decide di festeggiare con un balletto, scatenando le ire dei tifosi delle Aguias. Nel tornare al centro del campo per la ripresa del gioco, gli si avvicina Prestianni che gli dice qualcosa coprendosi la bocca con la propria maglietta. Vinicius a quel punto corre immediatamente da Letexier: “Mono me dijo, mono”. Mi ha detto scimmia. L’arbitro fa scattare il protocollo per razzismo e la partita si ferma per 10 minuti in cui succede di tutto: Vinicius si siede in panchina e sembra non voglia tornare a giocare. Ha un colloquio sia con il suo allenatore Arbeloa che con Mourinho. Mbappé nel frattempo è furioso con Prestianni. “Sei un razzista di me**a” gli urla in campo, e aggiunge nel post gara: “Non merita di giocare più una partita di Champions League”. In quel caos l’argentino pare abbia provato a ‘giustificarsi’, secondo quanto raccontato da Tchuameni, dicendo: “No lo llamé mono, sino maricon”. Non scimmia, dunque, ma fro**o. Forse non servirebbe aggiungere altro.

Il post partita, manco a dirlo, si è dimostrato bollente. “È un atto razzista che non vogliamo più vedere: non ha posto nel nostro sport. Abbiamo una grande opportunità per fare in modo che non resti impunito”, le parole di Arbeloa. Di ben altro tenore rispetto a quelle di Mourinho, che ha incolpato lo stesso Vinicius di aver aizzato l’ambiente con il suo comportamento e domandandosi: “Perché succedono sempre a lui queste cose?”. Una presa di posizione che ieri, nella conferenza di vigilia, ha visto anche la replica di Courtois: “Mi ha deluso che Mourinho usi l’esultanza di Vinicius per giustificare un presunto atto di razzismo”.

Nel frattempo la Uefa ha deciso di sospendere momentaneamente Prestianni, che questa sera non sarà della partita, in attesa di ulteriori sviluppi. Una decisione che il Benfica non ha preso bene e per la quale ha fatto ricorso. Ieri è anche sceso in campo direttamente il presidente Rui Costa, il quale ha dichiarato: “È una situazione scomoda per tutti ma vi assicuro che Prestianni non è un razzista. Se lo fosse non farebbe già più parte del Benfica. E dunque, tra un’accusa e l’altra, nell’attesa di capire se Prestianni sarà della partita, oggi è addirittura a rischio il consueto pranzo organizzato dalla Uefa tra le due società.