Atalanta-Borussia Dortmund, le probabili formazioni: Ederson c'è, Scamacca titolare

La New Balance Arena ospita il ritorno del playoff di Champions League tra Atalanta e Borussia Dortmund. La gara di andata ha consegnato al club tedesco un vantaggio di 2-0, un risultato che obbliga la squadra di Palladino a segnare almeno due reti per portare il confronto ai tempi supplementari e tre per qualificarsi direttamente. Gli incroci tra le due squadre non sono frequenti nella storia europea: il precedente più recente risale all'Europa League 2017/18, quando il Dortmund passò i sedicesimi con un complessivo 4-3, ottenendo il 3-2 in Germania e l'1-1 a Bergamo. In Champions League, questa è la prima sfida diretta a eliminazione tra i due club. La partita impone all'Atalanta una scelta chiara: aggredire sin dai primi minuti o costruire la rimonta con pazienza progressiva. La logica del 2-0 dell'andata non lascia spazio alla gestione del risultato, e la squadra di Palladino dovrà segnare senza concedere gli spazi in cui il Dortmund sa essere letale in transizione. All'andata, i tedeschi hanno colpito con verticalità improvvisa, sfruttando la difesa bergamasca in campo aperto con qualità negli ultimi trenta metri. Zappacosta e Bernasconi sulle fasce dovranno bilanciare spinta offensiva e copertura, perché un gol subito nelle prime battute renderebbe la rimonta matematicamente impossibile. La chiave della serata passerà dalla capacità dell'Atalanta di trasformare quella tendenza a crescere nella ripresa in un fattore concreto sin dal primo minuto, in una notte in cui l'Europa si decide in novanta minuti.

COME ARRIVA L'ATALANTA - L'Atalanta si presenta all'appuntamento con un bilancio continentale complicato: tre sconfitte consecutive in Champions League rappresentano un dato anomalo per una squadra che, in questo campionato, ha dimostrato solidità e capacità di reazione. La Dea non ha mai registrato quattro ko di fila in Europa: nella propria storia europea, l'Atalanta ha ribaltato uno svantaggio maturato all'andata in due occasioni su sei. L'assenza di De Ketelaere riduce la qualità sulla trequarti, ma Samardzic ha offerto segnali positivi nell'ultima giornata di Serie A: l'ex Udinese dovrebbe affiancare Zalewski alle spalle di Scamacca. Ederson, recuperato, a centrocampo con De Roon; in difesa Hien tra Scalvini e Djimsiti davanti a Carnesecchi.

COME ARRIVA IL BORUSSIA DORTMUND - Il Borussia Dortmund arriva a Bergamo con una certezza statistica di peso: dieci qualificazioni su dieci nelle competizioni europee quando la squadra ha vinto la gara d'andata con almeno due reti di scarto, un dato che fotografa la continuità del club nelle fasi a eliminazione diretta. Serhou Guirassy guida l'attacco con 19 gol in 27 presenze in Champions League, numeri che lo collocano tra i centravanti più produttivi della competizione. Il pareggio per 2-2 in Bundesliga contro il Lipsia ha evidenziato alcune fragilità difensive, soprattutto nei momenti in cui la squadra è stata pressata alta e costretta a difendere frontalmente. Storicamente, il Dortmund mostra difficoltà contro le italiane nelle fasi a eliminazione diretta di Coppa dei Campioni, un un precedente che lo staff tecnico bergamasco conosce bene. La candidatura tedesca alla qualificazione resta solida, ma non priva di punti deboli.