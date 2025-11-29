Napoli, l'ex Di Fusco: "Credo che il periodo brutto sia passato. Roma? Partita tattica"

Napoli in ripresa, grazie alle vittorie ottenute in campionato contro l'Atalanta e in Champions League ai danni del Qarabag. Della formazione azzurra ha parlato l'ex portiere Raffaele Di Fusco, nel corso di Terzo Tempo Calcio Napoli (trasmissione in onda su Televomero): "Si è sempre detto che quest’anno il Napoli avesse una rosa importante e non vedevo l’ora di vederla all’opera. Ha dato risposte importanti in un momento non facile. C’è stato un cambiamento nel gioco, ora è molto più fluido e brillante, senza quel senso di macchinoso che c’era prima".

La compagine partenopea, in questo inizio di stagione, ha dovuto fare i conti con tanti infortuni. Di Fusco ha la sua idea su tale questione: "È chiaro che qualcosa s’è sbagliato. Se ti fai male in Nazionale prima dell’inizio dell’allenamento, è che sei stressato da prima. Io credo che, tra chi si pone delle domande, il primo che se l’è già poste è Conte insieme allo staff. Tuttavia, credo che il periodo brutto sia passato, bisogna ridimensionare i danni e prendere il più possibile da chi hai in rosa come sta facendo l’allenatore e centellinare le forze".

Due parole, infine, sul big match di domani: "Contro la Roma sarà una partita molto tattica. La Roma ha mandato tredici giocatori diversi in gol e considerando che la rosa non è ampissima, è un grande dato”.