Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Napoli, l'ex Di Fusco: "Credo che il periodo brutto sia passato. Roma? Partita tattica"

Napoli, l'ex Di Fusco: "Credo che il periodo brutto sia passato. Roma? Partita tattica"TUTTO mercato WEB
Oggi alle 12:45Serie A
Paolo Lora Lamia

Napoli in ripresa, grazie alle vittorie ottenute in campionato contro l'Atalanta e in Champions League ai danni del Qarabag. Della formazione azzurra ha parlato l'ex portiere Raffaele Di Fusco, nel corso di Terzo Tempo Calcio Napoli (trasmissione in onda su Televomero): "Si è sempre detto che quest’anno il Napoli avesse una rosa importante e non vedevo l’ora di vederla all’opera. Ha dato risposte importanti in un momento non facile. C’è stato un cambiamento nel gioco, ora è molto più fluido e brillante, senza quel senso di macchinoso che c’era prima".

La compagine partenopea, in questo inizio di stagione, ha dovuto fare i conti con tanti infortuni. Di Fusco ha la sua idea su tale questione: "È chiaro che qualcosa s’è sbagliato. Se ti fai male in Nazionale prima dell’inizio dell’allenamento, è che sei stressato da prima. Io credo che, tra chi si pone delle domande, il primo che se l’è già poste è Conte insieme allo staff. Tuttavia, credo che il periodo brutto sia passato, bisogna ridimensionare i danni e prendere il più possibile da chi hai in rosa come sta facendo l’allenatore e centellinare le forze".

Due parole, infine, sul big match di domani: "Contro la Roma sarà una partita molto tattica. La Roma ha mandato tredici giocatori diversi in gol e considerando che la rosa non è ampissima, è un grande dato”.

Articoli correlati
L'ex Napoli Di Fusco: "Conte un vincente ma anche i più grandi possono fare degli... L'ex Napoli Di Fusco: "Conte un vincente ma anche i più grandi possono fare degli errori"
Di Fusco: "Al Napoli mancano i gol degli esterni. De Bruyne? Quando togli tanta qualità..."... Di Fusco: "Al Napoli mancano i gol degli esterni. De Bruyne? Quando togli tanta qualità..."
Di Fusco: "Meret resta il titolarissimo del Napoli, ma con Milinkovic-Savic dovrà... Di Fusco: "Meret resta il titolarissimo del Napoli, ma con Milinkovic-Savic dovrà dare di più"
Altre notizie Serie A
Parma-Udinese, le formazioni ufficiali: Cuesta conferma Cutrone-Pellegrino, Runjaic... Parma-Udinese, le formazioni ufficiali: Cuesta conferma Cutrone-Pellegrino, Runjaic con Davis
Il tifoso biancoceleste Tommaso Paradiso: "Vogliamo semplicemente che Lotito lasci... Il tifoso biancoceleste Tommaso Paradiso: "Vogliamo semplicemente che Lotito lasci la Lazio"
Pancaro: "Milan da scudetto, ma ha un problema. Lazio? Punto più basso della gestione... Pancaro: "Milan da scudetto, ma ha un problema. Lazio? Punto più basso della gestione Lotito"
L'anno scorso da tabù a fortino: il Genoa di De Rossi vuole ritornare a festeggiare... L'anno scorso da tabù a fortino: il Genoa di De Rossi vuole ritornare a festeggiare al "Ferraris"
Pellegatti: "Milan tra le prime, non è una sorpresa. Sbagliato l'atteggiamento con... Pellegatti: "Milan tra le prime, non è una sorpresa. Sbagliato l'atteggiamento con Maignan"
Conte ritrova Gasperini, ma stavolta la capolista è la Roma: Napoli prova a sfatare... Conte ritrova Gasperini, ma stavolta la capolista è la Roma: Napoli prova a sfatare il tabù
Lecce, Di Francesco e il 'mal di gol': "I ragazzi vogliono sbloccarsi, vanno supportati"... Lecce, Di Francesco e il 'mal di gol': "I ragazzi vogliono sbloccarsi, vanno supportati"
Gasp ritrova Hermoso e Koné. La Serie A perde Ederson e Lucumì? Le top news delle... Gasp ritrova Hermoso e Koné. La Serie A perde Ederson e Lucumì? Le top news delle 13
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Napoli, per il centrocampo c’è il sogno Goretzka. In lista anche Frattesi, Atta e Frendrup. Inter, Caprile resta in pole position per il dopo Sommer. Il Galatasaray in pressing su Lookman
Le più lette
1 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Palladini saluta la Sambenedettese
2 Juventus-Cagliari, le probabili formazioni: Spalletti con Conceicao e Yildiz dietro a Vlahovic
3 Bologna-Cremonese, le probabili formazioni: Miranda verso un turno di riposo
4 Pisa-Inter, le probabili formazioni: sugli esterni ci sono Luis Henrique e Dimarco
5 Milan-Lazio, le probabili formazioni: Allegri con Nkunku, Sarri con Vecino in regia
Ora in radio
Repliche 13:05Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Ederson sarà la prossima plusvalenza dell'Atalanta. Ma chi è che fa il prezzo?
Immagine top news n.1 Il Como con 5 milioni ha costruito una delle migliori coppie di centrali della Serie A
Immagine top news n.2 Bologna-Lucumi, stallo sul rinnovo: sempre più scontato il suo addio a fine stagione
Immagine top news n.3 Serie A, 13^ giornata LIVE: chance Luis Henrique nell'Inter, gioca Conceicao
Immagine top news n.4 La Lazio per non sprecare l'energia derby. Infatti Allegri conferma tutti (tranne uno)
Immagine top news n.5 L'Inter di Chivu è un pugile stordito. A Pisa per risorgere, ma serve lucidità
Immagine top news n.6 Lazio, tentazione Castellanos: staffetta con Dia o subito titolare?
Immagine top news n.7 È un Como da Champions: la classifica aggiornata di Serie A dopo l'anticipo del 13° turno
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Fabio Capello ha detto la verità sulle qualità di Riccardo Calafiori Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Chi è Maurizio Fiori e perché la sua cordata americana ha investito nel Cagliari
Immagine news podcast n.2 Ci sono due giocatori alla base del gioco di Fabregas di cui in pochi parlano
Immagine news podcast n.3 L'Inter non cambia idea sul futuro di Chivu nonostante un altro ko in un big match
Immagine news podcast n.4 Tutto quel che c'è da sapere sul futuro di Nico Paz. Real, Como o... Una maxi offerta?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Pagliari duro sull’esclusione del Rimini: “Inconcepibile, servono controlli più severi”
Immagine news Altre Notizie n.2 Fiorentina e lo sfogo di Dzeko nel post-AEK: il commento degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 Massimo Orlando: "Napoli, attento alla Roma. Fiorentina, Dzeko ha sbagliato"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Il tifoso biancoceleste Tommaso Paradiso: "Vogliamo semplicemente che Lotito lasci la Lazio"
Immagine news Serie A n.2 Pancaro: "Milan da scudetto, ma ha un problema. Lazio? Punto più basso della gestione Lotito"
Immagine news Serie A n.3 L'anno scorso da tabù a fortino: il Genoa di De Rossi vuole ritornare a festeggiare al "Ferraris"
Immagine news Serie A n.4 Pellegatti: "Milan tra le prime, non è una sorpresa. Sbagliato l'atteggiamento con Maignan"
Immagine news Serie A n.5 Conte ritrova Gasperini, ma stavolta la capolista è la Roma: Napoli prova a sfatare il tabù
Immagine news Serie A n.6 Lecce, Di Francesco e il 'mal di gol': "I ragazzi vogliono sbloccarsi, vanno supportati"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Palermo-Carrarese, i convocati di Inzaghi: torna a disposizione Ranocchia
Immagine news Serie B n.2 Sampdoria, Gregucci: "Siamo ancora all'inferno, non possiamo permetterci sbavature"
Immagine news Serie B n.3 Catanzaro-Entella, i convocati di Aquilani: si rivedono Cassandro e Di Francesco
Immagine news Serie B n.4 Avellino-Sudtirol, gara rinviata di mezz'ora. Fischio d'inizio alle 15.30, il motivo
Immagine news Serie B n.5 Cesena, Klinsmann: "Siamo una buona squadra che può fare molto in un campionato difficile"
Immagine news Serie B n.6 Modena, Zampano: "E' un peccato uscire da qui senza punti e c’è rammarico"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Ternana, nuovo scossone relativo allo Stadio-Clinica: la famiglia Rizzo pronta al disimpegno
Immagine news Serie C n.2 Trento, Tabbiani: "La squadra oggi è più organizzata e dobbiamo mantenere questo livello"
Immagine news Serie C n.3 "I libri in tribunale non li ho portati io". Rimini escluso dalla C, parla Giusy Scarcella
Immagine news Serie C n.4 Rimini escluso dalla Serie C, Tisci: "C'è grande dispiacere per una piazza delusa"
Immagine news Serie C n.5 Triestina, Tesser: "Vittoria importante per la classifica e per il morale dei giocatori"
Immagine news Serie C n.6 Benevento, Scognamillo: "Con la Salernitana partita importante, ma non decisiva"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Milan-Lazio, Allegri pronto a confermarsi contro le grandi
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Juventus-Cagliari, bianconeri favoriti e Vlahovic pronto a colpire ancora
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Como-Sassuolo, in palio punti pesanti per il sogno Europa
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Calcio donne:Italia sconfitta nella prima amichevole con Usa
Immagine news Calcio femminile n.2 Italia Femminile ko con gli USA, Soncin: "Amichevole che ci fa crescere. Loro incredibili"
Immagine news Calcio femminile n.3 Como femminile al Sinigaglia, Mazzantini: "Grande investimento della società per il settore"
Immagine news Calcio femminile n.4 Tutto pronto per la sfida agli USA: nella notte la prima delle due amichevoli dell'Italia
Immagine news Calcio femminile n.5 Italia femminile, Linari: "Sono queste le gare che ci permettono di fare esperienza"
Immagine news Calcio femminile n.6 Italia femminile, Soncin: "Possiamo giocarcela con squadre che sembrava impossibile battere"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Bressan, dal Milan degli olandesi alla rovesciata epica con la Fiorentina Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Le parole di Gabriele Gravina sono quello che ci meritiamo…