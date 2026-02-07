L'ex portiere azzurro Di Fusco: "C’è solo un pericolo che può mettere in difficoltà Vergara"

Raffaele Di Fusco, ex portiere del Napoli, è intervenuto nel corso di 'Terzo Tempo Calcio Napoli' su Televomero. Queste le sue dichiarazioni sugli estremi difensori azzurri e sulla rivelazione Vergara: "Meglio Meret o Milinkovic? Meret. Vergara? C’è solo un pericolo che può mettere in difficoltà questo ragazzo. Napoli ti porta dalle stelle alle stalle in un attimo. L’importante è che non senta questo peso. I tifosi ora si aspettano che dribblerà tutti e faccia grandi giocate, ma non sarà sempre così. Lui ha detto che gioca per la gente, ma non dev’essere così. Deve giocare per il Napoli e per sé stesso. Bisogna lasciarlo crescere. Ha doti enormi, le deve dimostrare in continuità.

Il peso della maglia? Vergara ha detto che non lo sente, perché è all’inizio, ma questa maglia pesa e la cosa più difficile sarà sopportare questo peso, soprattutto per chi è un campano. Nel calcio ci sono dei periodi non buoni e il segreto è imparare a sopportare".

Le formazioni ufficiali di Genoa-Napoli

GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Ellertsson, Martin; Vitinha, Colombo. Allenatore: De Rossi.

NAPOLI (3-4-2-1) Meret; Rrahmani, Buongiorno, Juan Jesus; Gutierrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund. Allenatore: Conte.