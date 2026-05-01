TMW Niente riscatti per Douglas Luiz e Nico Gonzalez: la Juve perde circa 60 milioni

Douglas Luiz e Nico Gonzalez non saranno riscattati da Aston Villa e Atlético Madrid. Per motivi diversi, visto che il brasiliano, pur essendo tornato dove era diventato grande, non è un titolare fisso. Aveva iniziato così, con sei partite di fila dal primo minuto, salvo poi retrocedere verso una posizione meno importante. In pratica, finendo in panchina.

Anche ieri, nella semifinale di Europa League, è rimasto in panchina, con la chiara idea che non verrà riscattato a giugno, perché i 25 milioni di euro verranno considerati troppo. Poi, certo, potrebbe sempre esserci una permanenza dovuta a un accordo successivo, ma il riscatto non si realizzerà qualsiasi situazione si verificherà.

Invece l'Atletico vorrebbe tenere Nico, autore di buone prestazioni e una stagione di alto livello, al netto dell'ultimo infortunio.L'Atletico Madrid ha già comunicato l'idea di comprare l'argentino, ma è il gioco delle parti. La Juventus non vorrebbe abbassare di troppo le proprie richieste, anche per mettere a segno una plusvalenza. Dall'altro i Colchorones considerano esagerate le richieste e cercheranno uno sconto rispetto ai 35 milioni attuali.

Sono comunque 60 milioni in meno, più o meno come un approdo in Champions League. Quindi in qualche modo entrambi andranno ceduti, anche se al momento non è dato sapere a chi.