Chivu ritrova Barella e Calhanoglu, tifosi infuriati. Parla Conceicao: Inter-Juve si avvicina

Metti Inter, Juventus e la sera degli innamorati. Si avvicina San Valentino, che per la prima volta nella storia del derby d’Italia ospiterà la partita più sentita della storia del calcio italiano. La marcia di avvicinamento prosegue, tra recuperi e dichiarazioni.

Chivu ritrova Barella e Calhanoglu. Le belle notizie, per l’Inter, arrivano in coppia. Freschi di compleanno, festeggiato uno dietro l’altro, Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu sono tornati a lavorare in gruppo a quattro giorni dalla sfida ai bianconeri. Difficile trovare notizie migliori, figurarsi se quella del giorno è legata a una polemica: ai tifosi dell’Inter non è piaciuto per niente il video diffuso sui social per celebrare i 171 gol nerazzurri di Lautaro Martinez, palesemente realizzato (male) con l’intelligenza artificiale. Tantissime le polemiche.

Parlano Thuram e Conceicao. Più che di notizie dal campo - il fantasista portoghese non dovrebbe essere a rischio -, la giornata della Juve è stata fatta di dichiarazioni. Non sarà una sfida come le altre per Khephren Thuram, dato che sfiderà ancora suo fratello Marcus. Ma chi tiferà papà Lilian, visti i suoi trascorsi bianconeri? "Sarà neutrale - dice Keph -. Io però sono il più piccolo, forse avrà qualcosa in più verso di me". Promesse d’amore, invece, per Francisco Conceicao: “Mi vedo alla Juve a lungo, per vincere titoli e fare grandi cose".