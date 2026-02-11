Derby d'Italia anche sul mercato: non solo Inter su Vicario, anche la Juve si iscrive alla corsa

E' la settimana del derby d'Italia. Sabato sera a San Siro l'Inter ospiterà la Juventus in un match da sempre molto atteso e che ha regalato spettacolo. La prima della classe contro i bianconeri di Spalletti che vogliono rimanere nei quartieri alti della classifica e giocarsi un posto nella prossima Champions League, Una gara che regalerà spettacolo ma anche una sfida di mercato per quanto riguarda il ruolo di estremo difensore.

Sponda nerazzurra al termine della stagione saluterà molto probabilmente Yann Sommer. L'estremo difensore svizzero infatti andrà in scadenza di contratto e saluterà a parametro zero. Il profilo principale per rimpiazzare il numero 1 interista sembra essere Guglielmo Vicario, portiere di proprietà del Tottenham. Su di lui però sembra non esserci solamente il team di viale della Liberazione ma anche la Juventus.

La Signora infatti è alla ricerca di un profilo a cui affidare la porta per la prossima stagione. Fra i vari estremi difensori sondati ci sarebbe stato anche Mike Maignan, anche lui a parametro zero qualora dovesse arrivare nella prossima sessione di calciomercato. Secondo quanto riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, i bianconeri invece si sarebbero iscritti alla corsa per il vice di Donnarumma in Nazionale. Una sfida nella sfida fra Inter e Juventus.