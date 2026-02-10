Dal Chelsea al Tottenham, il calcio sempre presente nella vita di Madonna: il motivo

Sabato mattina a Londra, sui campi sintetici di periferia, non era difficile notarla. Madonna, con i suoi occhiali da sole spessi, è arrivata per sostenere le figlie Stella ed Esterre, 13 anni, entrambe calciatrici nel settore giovanile del Tottenham. Con la sua energia inconfondibile, la pop star ha incitato le ragazze, condividendo la gioia del successo per 5-0 su Instagram: "Pagherei Dio per un po’ di sole! Forza Stella e Esterre, forza Spurs!!! 5-0".

Il suo sostegno non si limita però alle partite delle figlie. Il giorno seguente, i tabloid britannici l’hanno vista sugli spalti della prima squadra femminile del Tottenham, in campo contro il Chelsea (0-2), suo vecchio e mai dimenticato amore. Il legame con i Blues risale infatti ai primi anni 2000, quando il matrimonio con Guy Ritchie, grande tifoso del Chelsea, le fece scoprire la passione per il calcio. Anche dopo il divorzio nel 2008, Madonna ha continuato a seguire regolarmente le partite dei londinesi, festeggiando i titoli in Premier League (2010, 2015, 2017) e le Champions League (2012, 2021).

La sua vicinanza al club si è rafforzata nel 2017, con il rinnovato interesse dopo il rientro di Barbara Charone, amica di lunga data e responsabile delle relazioni pubbliche, nel consiglio di amministrazione del Chelsea. La pop star è stata recentemente avvistata a Stamford Bridge nella scorsa stagione, in alcune partite di Conference League. Ora sono le figlie a trascinarla sul campo dei rivali del Tottenham ogni sabato mattina. Per l’allenatore del settore femminile, Martin Ho, la presenza di Madonna rappresenta un valore aggiunto: "Avere una personalità come la sua è fantastico. Dimostra quanto il suo sostegno sia importante per il calcio femminile e per il nostro club".

Dopo aver seguito a lungo il figlio David (ex promessa del Benfica) in Portogallo, Madonna sembra tornata al suo primo amore: il calcio inglese del sabato mattina, sotto la pioggia, con tutta l’entusiasmo del tifo d'altri tempi.