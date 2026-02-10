TMW Radio Inter-Juventus, i giocatori rivitalizzati dalla cura Chivu-Spalletti secondo gli ospiti

A TMW Radio si parla di Inter e Juventus. E in particolare dei giocatori maggiormente valorizzati da Cristian Chivu e Luciano Spalletti in questi mesi. Ecco cosa hanno detto gli ospiti.

Giuliano Giannichedda: "Sono le due squadre che espimono il miglior calcio. La Juve, al di là di qualche pareggio ,sta facendo molto bene. l'Inter è la più forte. Nell'Inter un po' tutti sono migliorati, vedo una rigenerazione, vedi Zielinski, che sta sorprendendo tutti, ma anche Pio Esposito, Lautaro, che è più in palla. Nella Juve, oltre alla classe di Yildiz, Locatelli è quello che ha avuto più beneficio. McKennie è rimasto tale, ma anche Thuram ora lo vediamo meglio. Kalulu anche. Koopmeiners solo non è cresciuto, purtroppo arrivando in corsa Spalletti non è che ha potuto lavorarci molto. E poi anche i giocatori devono metterci del loro".

Andrea Piervincenzi: "Due allenatori completamente diversi, ma entrambi hanno migliorato tanti giocatori. Vedo Dimarco, Akanji, ma anche Sucic, Zielinski tra i nerazzurri".

Enzo Palladini: "Direi Chivu, essendo stato un ottimo terzino sinistro, ha trasformato Dimarco in uno dei più forti in assoluto tra gli esterni. Appena entra quest'anno cambia le partite. Nella Juve Kelly è un giocatore insultato da tutti all'inizio, ora Spalletti lo sta facendo rendere bene. Non sbaglia quasi mai gli interventi. E poi Miretti, che forse ha trovato la sua dimensione".

Alessandro Iori: "Hanno inciso entrambi sul gruppo, in particolare Chivu sulla gestione del gruppo, con una rosa che utilizza di più rispetto a prima. A me viene in mente Zielinski, protagonista assoluto quest'anno e che lo scorso anno era una comparsa. E poi Dimarco, il giocatore più determinante del campionato ora. Nella Juve Spalletti sta facendo un grande lavoro su Locatelli, che giocava male prima e ora è diventato un centrocampista affidabile".

Lorenzo Amoruso: "Sono due allenatori che hanno influito in maniera diversa sul gruppo. La Juve veniva da poca identità e gliel'ha dovuta dare Spalletti, cambiando anche qualche ruolo. Poi ha dato più responsabilità a Yildiz, facendolo sentire più protagonista. Per l'Inter invece dico che Chivu ha dato più intensità alla squadra, e nonostante qualche assenza sta macinando gioco e risultati. Hanno davvero potenziato le squadre, vedo due squadre rigenerate".

Fabrizio Ferrari: "Zielinski è scontato, ma anche Dimarco. E poi McKennie. Era stato messo da parte, mandato in un altro, club, non si poteva allenare con la prima squadra. E' un giocatore che ha reagito a tutto questo, cosa che ci si aspetta da Cambiaso, giocatore importante che ha dei momenti particolari".