Fantacalcio, la classifica assist della Serie A dopo 24 giornate
CLASSICA ASSIST SERIE A dopo 24 giornate:
Dimarco (Inter): 12 assist
Nico Paz, Rodriguez (Como): 5 assist
Barella (Inter): 5 assist
Krstovic (Atalanta): 4 assist
Cambiaghi, Holm (Bologna): 4 assist
Esposito (Cagliari): 4 assist
Vandeputte (Cremonese): 4 assist
Martin (Genoa): 4 assist
Bastoni, Lautaro (Inter): 4 assist
Yildiz (Juventus): 4 assist
Rabiot (Milan): 4 assist
Soulé (Roma): 4 assist
Giovane (Verona): 4 assist
De Ketelaere, Zalewski (Atalanta): 3 assist
Dominguez (Bologna): 3 assist
Gaetano, Palestra, Zappa (Cagliari): 3 assist
Baturina, Perrone (Como): 3 assist
Gudmundsson (Fiorentina): 3 assist
Malinovskyi (Genoa): 3 assist
Bonny, Esposito, Thuram (Inter): 3 assist
Cambiaso, Kalulu (Juventus): 3 assist
Castellanos, Cataldi (Lazio): 3 assist
Berisha (Lecce): 3 assist
Fofana, Modric, Saelemaekers (Milan): 3 assist
Neres, Politano, Spinazzola (Napoli): 3 assist
Leris (Pisa): 3 assist
Dybala (Roma): 3 assist
Berardi, Laurienté, Volpato (Sassuolo): 3 assist
Vlasic (Torino): 3 assist
Atta, Davis (Udinese): 3 assist
Nicolussi Caviglia (Fiorentina/Parma): 2 assist
Pasalic, Samardzic (Atalanta): 2 assist
Mazzitelli, Obert (Cagliari): 2 assist
Bonazzoli, Zerbin (Cremonese): 2 assist
Caqueret, Valle (Como): 2 assist
Dodô, Fagioli (Fiorentina): 2 assist
Calhanoglu, Luis Henrique, Sucic (Inter): 2 assist
Bremer, David (Juventus): 2 assist
Basic (Lazio): 2 assist
Banda (Lecce): 2 assist
Leao, Nkunku, Pulisic (Milan): 2 assist
Hojlund, Lang, McTominay (Napoli): 2 assist
Britschgi (Parma): 2 assist
Tramoni (Pisa): 2 assist
Celik, El Shaarawy, Ferguson, Mancini (Roma): 2 assist
Pinamonti (Sassuolo): 2 assist
Zanoli (Udinese): 2 assist
Mosquera (Verona): 2 assist
Bellanova, Bernasconi, De Roon, Pasalic, Raspadori, Scamacca, K. Sulemana (Atalanta): 1 assist
Castro, Dallinga, Freuler, Odgaard, Pobega, Rowe, Zortea (Bologna): 1 assist
Borrelli, Deiola, Felici (Cagliari): 1 assist
Da Cunha, Perrone, Vojvoda (Como): 1 assist
Barbieri, Bianchetti, Johnsen, Luperto, Pezzella, Sanabria, Vazquez (Cremonese): 1 assist
Fagioli, Harrison, Mandragora, Parisi, Sohm (Fiorentina): 1 assist
Colombo, Ekuban, Marcandalli, Norton-Cuffy, Thorsby (Genoa): 1 assist
Bisseck, Carlos Augusto, Zielinski (Inter): 1 assist
Boga, Conceição, Joao Mario, Kostic, Locatelli, McKennie, Miretti, Thuram (Juventus): 1 assist
Belahyane, Isaksen, Maldini, Marusic, Pedro, Rovella, Vecino (Lazio): 1 assist
Morente, Sala, Sottil (Lecce): 1 assist
Estupiñan, Loftus-Cheek, Ricci, Tomori (Milan): 1 assist
Anguissa, Buongiorno, Di Lorenzo, Elmas, Marianucci, Meret (Napoli): 1 assist
Benedyczak, Bernabé, Valeri (Parma): 1 assist
Akinsanmiro, Durosinmi (Pisa): 1 assist
Dovbyk, El Aynaoui, Kone, Pisilli, Rensch (Roma): 1 assist
Fadera, Matic, Muharemovic, Thorstvedt, Walukiewicz (Sassuolo): 1 assist
Adams, Coco, Gineitis, İlkhan, Ismajli, Lazaro, Masina, Ngonge, Njie, Nkounkou (Torino): 1 assist
Bayo, Kamara, Lovric, Rui Modesto, Solet, Zaniolo (Udinese): 1 assist
Al-Musrati, Bernede, Niasse, Orban (Verona): 1 assist
