Consapevolezza e rammarico: Sampdoria, tante le indicazioni dopo il 3-3 con il Palermo
Amaro in bocca per come è arrivato il pareggio. Consapevolezza comunque di aver compiuto un altro step in avanti. La Sampdoria esce dal match del "Ferraris" con tante indicazioni. Un diluvio metereologico, una pioggia di gol che lascia un pizzico di delusione nella squadra allenata da Angelo Gregucci, specialmente per come si è sviluppata la gara. Un primo tempo in cui le squadre si sono divise la supremazia. Partono meglio i blucerchiati, poi salgono in cattedra i rosanero che passano in vantaggio con un autogol di Abildgaard. Poi un secondo tempo esaltante conclusa con la rimonta degli uomini di Inzaghi.
Consapevolezza di aver giocato alla pari del Palermo
Resta la delusione dei due punti che sono volati via, della striscia di tre vittorie consecutive che non si è concretizzata ma comunque resta la consapevolezza nei blucerchiati di aver disputato una gara all'altezza contro una squadra costruita per vincere il campionato. Bene i nuovi acquisti, da Begic a Pierini, da rivedere ancora una volta Barak, sempre più delusione di questa stagione.
Ora tre scontri diretti
Adesso però occorre raccogliere più punti possibili dal prossimi tre impegni. Tre scontri diretti per la salvezza contro Padova in casa, Mantova al "Martelli" e Bari ancora al "Ferraris". Servirà mettere in campo la stessa convinzione con più accortezza nella fase difensiva. Perché nelle prossime gare i punti iniziano a pesare. Se si vuole condurre in porto la barca.
