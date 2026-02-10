TMW
Trento, è fatta per Rigione: entro 48 ore la firma dell'ex Avellino
TUTTO mercato WEB
Rimasto svincolato dopo l’ultima esperienza con l’Avellino, il difensore centrale Michele Rigione è pronto a tornare in Serie C. Secondo quanto raccolto da TMW, l’ex Cosenza è vicino alla firma con il Trento: l’accordo, valido fino al 30 giugno 2026, dovrebbe essere formalizzato tra domani e dopodomani. Sul profilo dell’esperto centrale si era registrato anche l’interesse del Foggia.
Altre notizie Serie C
Editoriale di Fabrizio Biasin Inter: Luis Henrique chiarisce il metodo-Chivu. Milan: l’operazione scudetto passa dal suo gioiello. Juve: lo sgarro a Spalletti. Roma: applausi alla dirigenza. E su Napoli-Como…
Le più lette
2 Inter: Luis Henrique chiarisce il metodo-Chivu. Milan: l’operazione scudetto passa dal suo gioiello. Juve: lo sgarro a Spalletti. Roma: applausi alla dirigenza. E su Napoli-Como…
Ora in radio
09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Da 140 a 230 milioni per rifare il Dall'Ara: perché il Comune si è tirato indietro e cosa può succedere
Serie A
Napoli, Conte non fa polemica nel post gara: "È evidente che sia una brutta stagione per gli arbitri"
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
Cinquecento giorni al Mondiale. Soncin scalda i motori della sua Italia in vista delle qualificazioni