Spezia, quattro ko di fila in cadetteria. Quando si è arrivati al 5° è stata Serie C

Roberto Donadoni si presenta alla sfida di Bari con un dato che fa riflettere: dopo 23 giornate ha gli stessi punti conquistati da Luca D’Angelo nella stagione 2023-24 allo stesso punto del campionato. Allora lo Spezia era in piena zona calda, ma da novembre partì una rimonta culminata con la salvezza all’ultima giornata contro il Venezia.

Oggi però il tema principale riguarda il rendimento esterno. I liguri hanno perso le ultime quattro trasferte di Serie B e nelle ultime due non hanno nemmeno segnato. Un trend preoccupante: lo Spezia, riporta Il Secolo XIX, non incassa cinque ko consecutivi fuori casa nello stesso torneo cadetto dal 1950, stagione che si concluse con la retrocessione in C.

C’è tempo per invertire l’inerzia, ma serve un cambio di passo immediato per evitare che il precedente storico torni a pesare.