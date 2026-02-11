Corte Sportiva d'Appello: respinto il ricorso della Pro Vercelli per il match con l'AlbinoLeffe
La Corte Sportiva d’Appello ha confermato il no al ricorso della Pro Vercelli sul match perso 2-1 il 10 gennaio contro l’AlbinoLeffe. Al centro della vicenda l’espulsione di Jean-Guy Akpa Akpro (secondo giallo) decisa dopo revisione con Football Video Support (FVS). I bianchi contestavano un uso irregolare del protocollo FVS in fase sperimentale, ma prima il Giudice Sportivo lo ha ritenuto infondato, ora la CSA lo ha respinto.
Questo il comunicato integrale:
"LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO II SEZIONE composta dai Sigg.ri: Patrizio Leozappa - Presidente Roberto Benedetti - Componente Paolo Del Vecchio - Componente (relatore) Franco Granato - Rappresentante A.I.A. nell'udienza fissata il 10 febbraio 2026, tenutasi in videoconferenza a seguito del reclamo n. 0182/CSA/2025-2026, proposto dalla società F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l. in data 26.01.2026 avverso decisione merito gara Albinoleffe/Pro Vercelli del 10.01.2026; uditi l'Avv. Pietro Iovine per la società reclamante e l'Avv. Eduardo Chiacchio per la società Albinoleffe; ha pronunciato il seguente DISPOSITIVO Respinge il reclamo in epigrafe. Dispone la comunicazione alle parti con Pec".
