Buffon: "Obiettivo solo arrivare al playoff nel miglior modo. Gattuso darà ancora tanto"

Gianluigi Buffon, come tutto il gruppo Italia, si sta preparando alla doppia sfida di marzo che vale la qualificazione al Mondiale. Il capo delegazione azzurro ha parlato all'edizione odierna de La Stampa delle qualificazioni alla competizione internazionale partendo dal mancato stage: "Io sono uno che sempre fatto di necessità virtù. Da uomo, calciatore e ora dirigente non ho mai pensato a crearmi alibi. Abbiamo delle proposte, purtroppo non sono andate in porto e stop: il motivo per il quale ci stiamo dannando l’anima è talmente grande, elevato, forte e bello….".

L'ex portiere della Juventus sottolinea come non ci si aspettavano aiuti e quindi l'obiettivo è solo "cercare di arrivare a quelle due sfide nel miglior modo possibile". Al lavoro anche Rino Gattuso che è stato "veramente eccezionale" dice Buffon. "Nessuno come lui - prosegue - che ogni settimana sente tutti i giocatori, conosce i tasti e le modalità per far sì che non si disperda l’energia positiva. Noi siamo convinti che stia dando e darà ancora tanto".

Infine un'analisi sul momento del calcio italiano a 20 anni dalla conquista del Mondiale 2006. Fra la varie motivazioni il fatto che "noi siamo sempre stati una nazione molto dotata tatticamente, però la globalizzazione ha annullato quel vantaggio. E poi dal punto di vista tecnico, qualcosa in più dobbiamo fare per ricreare o avere ancora la speranza di ritrovare un Baggio, un Del Piero, un Totti e un Pirlo".