Casarano, Di Bari: "Gol loro su errori nostri, ma a tratti abbiamo dominato la gara"

Queste le dichiarazioni del tecnico del Casarano Vito Di Bari in sala stampa dopo la netta sconfitta per 3-0 contro la Salernitana: "Guardando risultato finale, sembrerebbe che vi sia stata una sola squadra in campo. Ci siamo condannati da soli, il piano gara è stato perfetto. Tante situazioni potevano portarci sull'1-1: se avessimo segnato, la Salernitana avrebbe potuto non reagire. Non condivido la scelta FVS in occasione del rigore. I ragazzi hanno fatto una grande prestazione, giocando spavaldi e con pochi cambi. Dispiace per secondo e terzo gol, incassati per errori individuali e non di reparto.

Abbiamo dominato il gioco quando avevamo noi la palla. Dobbiamo migliorare nella gestione psicologica del match. Venire qui a Salerno e giocare così è sintomo di avere una squadra viva. Grandolfo non doveva neppure essere convocato, mi ha dato disponibilità solo negli ultimi 15'. Mi auguro di recuperarlo a pieno. Abbiamo tante assenze, ma ciononostante i ragazzi vanno elogiati".