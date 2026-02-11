Genoa, da Roma al Napoli: gli episodi contestati da De Rossi e gli errori riconosciuti dall'A.I.A.

"Non c'è né imprudenza né punibilità. La prima immagine può apparire fallosa, ma calcisticamente c'è ben poco. E' una 'strisciata' accidentale, il fallo deve essere chiaro, non così". Parola di Dino Tommasi a "Open VAR". Il membro del CAN ed ex fischietto ha commentato così il "tocco" di Cornet che ha generato il calcio di rigore che ha portato i tre punti al Napoli nell'ultimo match di campionato. Un episodio, quello del penalty di sabato scorso che ha generato tantissime proteste in casa Genoa specialmente di Daniele De Rossi che in sala stampa aveva dichiarato: "E' agghiacciante non conoscere il limite di un chiaro errore".

Il tocco di Svilar su Ostigard

E gli episodi contestati dai rossoblù nelle ultime partite sono stati diversi. Episodi che poi il mondo arbitrale ha analizzato dando ragione al club di Villa Rostan. In primis nel match dell'Olimpico contro la Roma con il colpo di Svilar sul volto di Ostigard non punito dall'arbitrio Di Bello con il calcio di rigore, decisione sconfessata da Gianluca Rocchi che ha dichiarato: "Per noi è rigore, perché Svilar è in ritardo. Il fatto che cerchi il pallone e trovi l'avversario lo rende punibile".

Da Bologna a Napoli

E contro il Bologna, oltre all'espulsione di Skorupski che per Tommasi era "un giallo doveroso", manca un rigore per una gomitata di Freuler in area a Vitinha: "È un chiaro fallo imprudente di Freuler - prosegue Tommasi - è legittimo impedire la contesa, ma c’è asimmetria tra il fallo destro e sinistro. Manca un calcio di rigore con ammonizione". A Roma contro la Lazio il mani di Martin che genera il vantaggio biancoceleste "non era punibile" secondo Tonolini mentre contro il Napoli per Tommasi il rigore su Vergara è "Inesistente".