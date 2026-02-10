Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
TMW Radio

Fontana: “Il Benevento mi convince di più del Catania. Crotone? La garanzia è Longo”

Fontana: “Il Benevento mi convince di più del Catania. Crotone? La garanzia è Longo”TUTTO mercato WEB
© foto di Stefano Scarpetti
Luca Bargellini
Oggi alle 18:19Serie C
Luca Bargellini
A Tutta C
Ascolta il podcast
TMW Radio / A Tutta C
00:00
/
00:00

Gaetano Fontana, tecnico che in carriera ha allenatore Gubbio, Latina e Turris fra le altre, è intervenuto nel corso dell'appuntamento mattutino di A Tutta C, trasmissione in onda su TMW Radio e su Il 61, canale 61 del digitale terrestre.

Mister partiamo dal Girone C: Benevento, Catania e Salernitana. Chi la convince di più per la promozione diretta?
"L’ho detto più volte: tra le tre quella che mi ispira di più è il Benevento. Parliamo comunque di squadre molto attrezzate e forti, tutte per motivi diversi, ma il Benevento arriva da un lavoro che parte da lontano. Ci sono diversi elementi che fanno parte di questo percorso già da tempo e questo è fondamentale, perché la conoscenza diventa un fattore determinante quando si arriva nelle fasi più calde del campionato".

Il Catania invece ha rallentato nell’ultimo turno…
"È una squadra forte e attrezzata, non mi aspettavo l’ultimo risultato negativo. In questo periodo, però, quando inciampi può diventare determinante, perché lasci intravedere agli avversari la possibilità di tentare una fuga".

E la Salernitana, che sta vivendo un momento complicato?
"Sta attraversando una fase particolarissima e si è allontanata ulteriormente dalla coppia di testa. Oggi, a mio avviso, diventa difficile riuscire a rientrare".

Oltre alle prime tre, il Girone C propone altre realtà competitive. Partiamo dalla Casertana, reduce dal 3-2 sul Foggia: può essere la svolta?
"È riuscita a vincere una partita non semplice contro un Foggia che ha lottato fino alla fine. L’aspetto più significativo è che la Casertana ha vinto nonostante diverse assenze importanti per squalifica. Questo può rappresentare un segnale forte per riprendere il cammino interrotto qualche settimana fa: è un’iniezione di fiducia. Vincere partite così spigolose vuol dire che il lavoro sta crescendo e può portare frutti".

Crotone invece in grande forma: quattro vittorie consecutive nonostante alcune cessioni importanti a gennaio.
"Credo che il Crotone abbia iniziato un percorso diverso ma molto accattivante. Magari non ha fatto investimenti economici importanti come le squadre davanti, ma ha tracciato un percorso tecnico preciso. Longo è un allenatore eccellente, capace di integrare i nuovi e renderli subito funzionali al sistema di gioco. La vera garanzia di questo Crotone è proprio l’allenatore".

Un Crotone che punta anche su profili più giovani…
"Sì, oggi la società ragiona in modo diverso rispetto al passato, investendo su giocatori di prospettiva. Longo ha già dimostrato in carriera il suo valore e si sta ripetendo anche a Crotone, con una versione nuova ma altrettanto efficace".

Un pronostico per Casertana-Crotone?
"Io sono conosciuto per non azzeccare mai i pronostici (ride). È una partita molto insidiosa per la Casertana: il Crotone di questo inizio anno è un ostacolo duro per chiunque".

Chiudiamo con il Girone B: Arezzo davanti, Ravenna in calo e un Ascoli in forte ripresa.
"L’Arezzo è la squadra che non ha mai vissuto una vera flessione nell’arco della stagione. Anche qui torna il tema della continuità: lavorano con lo stesso gruppo da quasi due anni. Ravenna e Ascoli, avendo cambiato molto, hanno invece attraversato momenti di difficoltà fisiologici".

L’Ascoli però sembra averli superati…
"Sì, ha superato brillantemente quel periodo. Gli infortuni, soprattutto in difesa, hanno inciso molto, ma ora la squadra è in netta ripresa sotto il profilo psicofisico. Ho visto la gara di Pineto: due squadre che hanno giocato a calcio. L’Ascoli può sicuramente insidiare il Ravenna. Raggiungere l’Arezzo è più complicato, ma tentare non nuoce".

L’Arezzo dunque resta la favorita?
"Ha alzato decisamente il livello ed è oggettivamente difficile da riagganciare".

Articoli correlati
Il Napoli scopre Vergara, Fontana: "All'inizio gamba poco pronta, oggi non più" Il Napoli scopre Vergara, Fontana: "All'inizio gamba poco pronta, oggi non più"
Vicenza lanciato verso la Serie B, Fontana: "La vittoria si programma, non arriva... Vicenza lanciato verso la Serie B, Fontana: "La vittoria si programma, non arriva per caso"
Fontana, parola di ex: "Al Gubbio è mancata continuità. Ma può venirne fuori presto"... Fontana, parola di ex: "Al Gubbio è mancata continuità. Ma può venirne fuori presto"
Altre notizie Serie C
Fontana: “Il Benevento mi convince di più del Catania. Crotone? La garanzia è Longo”... TMW RadioFontana: “Il Benevento mi convince di più del Catania. Crotone? La garanzia è Longo”
Aramu: "La Ternana è una sfida importante per me, un rilancio. Darò sempre il massimo"... Aramu: "La Ternana è una sfida importante per me, un rilancio. Darò sempre il massimo"
Gubbio, Pannacci: "A novembre mini crisi. Ora in un trend positivo che vogliamo mantenere"... TMWGubbio, Pannacci: "A novembre mini crisi. Ora in un trend positivo che vogliamo mantenere"
Stuckler e il Vicenza ancora insieme? Zamuner: "Serve uno step in una piazza in cui... Stuckler e il Vicenza ancora insieme? Zamuner: "Serve uno step in una piazza in cui è stimato"
Pillon: "Per il Vicenza è l'anno giusto. E i playoff quest'anno saranno spettacolari"... TMW RadioPillon: "Per il Vicenza è l'anno giusto. E i playoff quest'anno saranno spettacolari"
Vayrynen si presenta: "Posso paragonarmi a Toni. A Livorno nessuno come me" Vayrynen si presenta: "Posso paragonarmi a Toni. A Livorno nessuno come me"
Vicenza, Zamuner: "Rinnovo Pellizzari urgente. Serie B? Presto per ragionarci" Vicenza, Zamuner: "Rinnovo Pellizzari urgente. Serie B? Presto per ragionarci"
Serie C, Girone B: gli arbitri della 26ª giornata. Carpi-Arezzo al sig. Ursini di... Serie C, Girone B: gli arbitri della 26ª giornata. Carpi-Arezzo al sig. Ursini di Pescara
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Kenan Yildiz alla Juventus può diventare il nuovo Del Piero o il nuovo Zidane: tutto ruota attorno a 14 partite. Per Comolli ora un rinnovo più complicato e altrettanto importante
Le più lette
1 Quote vincente Serie A, le quote scudetto aggiornate
2 Duro attacco di Marino a Buongiorno: "I pannolini puoi cambiarli a Vergara, non a gente come lui"
3 Kenan Yildiz alla Juventus può diventare il nuovo Del Piero o il nuovo Zidane: tutto ruota attorno a 14 partite. Per Comolli ora un rinnovo più complicato e altrettanto importante
4 Che affare Boga se il buongiorno si vede dal mattino. Il riscatto per la Juve è low cost
5 Mezza Italia ieri sera a cena con Gattuso. I volti nuovi sono Bartesaghi e Miretti
Ora in radio
Repliche 18:35Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Da 140 a 230 milioni per rifare il Dall'Ara: perché il Comune si è tirato indietro e cosa può succedere
Immagine top news n.1 Chivu sorride in vista di Inter-Juventus: Calhanoglu e Barella sono tornati a lavorare in gruppo
Immagine top news n.2 Tommasi a Open VAR dà ragione a De Rossi: "Inesistente il rigore su Vergara per il Napoli"
Immagine top news n.3 Roma, meno Malen! L'olandese è la medaglia d'oro degli acquisti di gennaio in Serie A
Immagine top news n.4 Fabregas a casa di Conte per la Coppa. Insieme hanno vinto l'FA Cup col Chelsea
Immagine top news n.5 Lotito sul Flaminio: "Progetto Lazio prende spunto dai possibili ampliamenti al Franchi"
Immagine top news n.6 Milan e Pulisic, ancora nessuna nuova sul rinnovo. Ci pensano le big inglesi
Immagine top news n.7 Il Napoli ha già scelto il primo obiettivo per l'estate: a centrocampo è Perrone
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'Atalanta ha avuto ragione ancora una volta. Bastava solo aspettare Krstovic Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 C'è un solo motivo per cui McKennie potrebbe dire addio alla Juventus
Immagine news podcast n.2 Il futuro di Modric dipende da Modric. Ma c'è un segnale chiaro per il Milan
Immagine news podcast n.3 Il talento scoperto per 15mila euro. Vergara e la favola Napoli, ora il rinnovo
Immagine news podcast n.4 Il Sassuolo è riuscito ancora una volta a non sbagliare neanche un colpo
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Fontana: “Il Benevento mi convince di più del Catania. Crotone? La garanzia è Longo”
Immagine news Serie A n.2 Inter-Juventus, i giocatori rivitalizzati dalla cura Chivu-Spalletti secondo gli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 L'osservatore Palma: "Lahdo e Bakola i due baby fenomeni di Como e Sassuolo"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Cagliari, Nicola Riva: "Dobbiamo essere superorgogliosi dei nostri 28 punti, è ancora lunga"
Immagine news Serie A n.2 Sabatini: "All'Inter è girata bene, la Serie A non è finita. Italiano? Folli le voci sull'esonero"
Immagine news Serie A n.3 Napoli, quando rientra De Bruyne? In Belgio predicano cautela: "L'obiettivo è il Mondiale"
Immagine news Serie A n.4 Malen ricorda Vialli? Mauro: "Gasp ha ragione, ma vediamo se farà metà di Gianluca"
Immagine news Serie A n.5 Cagliari, Borrelli si ferma: distrazione ai flessori della coscia destra per il centravanti
Immagine news Serie A n.6 L'agente di Vergara: "Tutti sono felici quando conquistano un rigore. Conte lo ha migliorato"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Padova-Carrarese, le formazioni ufficiali: Caprari parte dalla panchina
Immagine news Serie B n.2 Virtus Entella-Cesena, formazioni ufficiali: Mignani si affida a Olivieri e Shpendi
Immagine news Serie B n.3 Pescara-Catanzaro, formazioni ufficiali: Brugman titolare, Insigne parte dalla panchina
Immagine news Serie B n.4 Reggiana-Mantova, le formazioni ufficiali: Rubinacci cambia modulo, Modesto sceglie Buso dal 1'
Immagine news Serie B n.5 Venezia-Modena, formazioni ufficiali: Lauberbach dal 1' con Adorante
Immagine news Serie B n.6 Avellino-Frosinone, i convocati Alvini: sono cinque gli indisponibili
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Fontana: “Il Benevento mi convince di più del Catania. Crotone? La garanzia è Longo”
Immagine news Serie C n.2 Aramu: "La Ternana è una sfida importante per me, un rilancio. Darò sempre il massimo"
Immagine news Serie C n.3 Gubbio, Pannacci: "A novembre mini crisi. Ora in un trend positivo che vogliamo mantenere"
Immagine news Serie C n.4 Stuckler e il Vicenza ancora insieme? Zamuner: "Serve uno step in una piazza in cui è stimato"
Immagine news Serie C n.5 Pillon: "Per il Vicenza è l'anno giusto. E i playoff quest'anno saranno spettacolari"
Immagine news Serie C n.6 Vayrynen si presenta: "Posso paragonarmi a Toni. A Livorno nessuno come me"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Napoli-Como, lariani corsari solamente in Serie B
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Roma Cagliari
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Roma-Cagliari, confronto numero 101. Da 13 anni non c'è storia
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Paolo Tramezzani, "o famo strano": il tecnico giramondo che sbarca al Como Women
Immagine news Calcio femminile n.2 Tramezzani: "Ho mentalità internazionale, utile in un contesto come quello del Como Women"
Immagine news Calcio femminile n.3 Dal Chelsea al Tottenham, il calcio sempre presente nella vita di Madonna: il motivo
Immagine news Calcio femminile n.4 Dopo Livorno, Tramezzani torna ad allenare in Italia. È il nuovo tecnico del Como Women
Immagine news Calcio femminile n.5 Cinquecento giorni al Mondiale. Soncin scalda i motori della sua Italia in vista delle qualificazioni
Immagine news Calcio femminile n.6 Roma, Corelli: "Voglio portare questi colori in alto. Italia? Emozione fuori da ogni schema"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Robert Acquafresca: il Cagliari e quelle sliding doors Napoli-Lazio mai dimenticate Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Un petardo che ci fa tornare agli anni del calcio italiano